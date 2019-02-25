خادم الحرمين: نتمسك بحقوق الفلسطينيين ونرفض تدخلات إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وام

ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وفد الدولة إلى أعمال القمة العربية الأوروبية التي انطلقت أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة دبلوماسية واسعة.

ويضم وفد الدولة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، وأحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وسيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وفارس محمد المزروعي، المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، وسعيد بن محمد الرقباني، مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومحمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وخليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالله مطر المزروعي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى مصر، المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية.

وفي كلمته الافتتاحية، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من أن خطر الإرهاب بات يستشري في العالم ك«الطاعون».

وطالب العاهل السعودي الملك سلمان بموقف دولي لوقف التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة العربية، وشدد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على أهمية التعاون والتنسيق بين الكتلتين العربية والأوروبية، وخلق أسس سليمة للاستقرار.

وأشار السيسي إلى أن المنطقتين العربية والأوروبية، تواجهان تفاقم ظاهرتي الهجرة والإرهاب، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لأي مقاربة شاملة يتم التوصل إليها لمكافحة الإرهاب.

كما تطرق السيسي في كلمته إلى القضية الفلسطينية قائلاً: «هناك غياب في الرغبة السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة»، محذراً من إهمال النزاعات في ليبيا وسوريا واليمن، من دون تسوية سياسية، وأنه يعد تقصيراً ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة.

وأكد أنه «على الرغم من إقرارنا بعدم وجود حلول سحرية لتجاوز التحديات، فإن علينا استشراف خطوط عريضة للحلول الممكنة». وحول قضية الهجرة غير الشرعية، أكد الرئيس المصري أنها قضية يمكن التعاون فيها، وأن تنظيم عملية الهجرة بين الدول العربية والأوروبية، يحولها من تحدٍ إلى فرصة للتعاون المشترك.

من جانبه، أدان العاهل السعودي الملك سلمان دعم إيران لميليشيات الحوثي، وتزويدها بصواريخ تطلق على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية العمل على سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن مواقف إيران تشكل خطورة على الاستقرار. وطالب بموقف موحد عربي وأوروبي، لإلزام إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكداً أهمية الالتزام بالمعاهدات الدولية لإنهاء النزاعات، والتمسك بالحل السياسي.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية، تؤكد الحل السياسي للأزمة اليمنية، وضرورة الحوار اليمني ودعم الشرعية في اليمن، وتحمل الميليشيات الحوثية مسؤولية الأزمة.

وقال خادم الحرمين إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمة العربية. وأكدت القمة العربية في السعودية (قمة القدس) حقوق الشعب الفلسطيني، وأن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، مؤكداً أن حل القضية الفلسطينية مهم لاستقرار المنطقة والعالم، وأوروبا على وجه الخصوص، وفي هذا نثمن الجهود الأوروبية في هذا المجال. وشدد على التعاون الأمني مع العديد من الدول، مؤكداً أهمية العمل المشترك في محاربة الإرهاب ونقل الأموال، مشيراً إلى ظاهرة اللاجئين والنازحين بسبب الصراعات، معرباً عن أمله في أن تلعب هذه القمة دوراً مهماً في العمل على حل النزاعات والأزمات التي تعانيها بعض دول وشعوب المنطقة.

وتعقد القمة العربية الأوروبية تحت شعار: «الاستثمار في الاستقرار»، وتناقش قضايا استراتيجية تهم الطرفين، وتؤثر بشكل كبير في استقرار المنطقة والعالم. وتشهد القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي، على المستوى الرئاسي، ويحضرها رؤساء وزعماء أكثر من 25 دولة، وممثلون ل 50 دولة عربية وأوروبية.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في الجلسة الافتتاحية، واقعية العلاقات العربية الأوروبية، ودعا إلى التعاون لصون المصالح المشتركة، وخلق أسس سليمة للاستقرار. وحث على تمكين الشباب وتحسين فرص التعليم والاهتمام بالمجتمع المدني، داعياً إلى العمل المشترك لوقف الهجرة غير الشرعية.