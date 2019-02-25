امرؤ القيس في بيت شعر الأقصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم بيت الشعر في الأقصر أمسية بعنوان «في حضرة امرؤ القيس» حاضر فيها الأكاديمي زياد الجبالي، وقدّمها الشاعر حسين القباحي مدير البيت.

بدأ الجبالي حديثه عن دراسة الشعر الجاهلي بوصفه أهم الدراسات الأدبية التي ينبغي لدراس الأدب أن يعنى بها، ويغترف منها لعدة أسباب، وقال: «الشعر العربي أقدم ما وصل إلينا من الفنون العربية قاطبة، والشعر قديماً هو ديوان العرب ففيه صور حياتهم ورسم مواقفهم وذكر وقائعهم، ومنه نستطيع التعرف الى حياة العرب وظروف معيشتهم قبل الإسلام معتمدين على كثير مما ورد في الشعر الجاهلي، والقرآن الكريم نزل موافقاً للغة العرب في الجاهلية، ومشيراً إلى كثير من عاداتهم وتقاليدهم التي غيَّرَ الكثير منها، فإذا أردت أن تفهم القرآن الكريم فهماً دقيقاً، وجب عليك أن تعرف لغة القوم في الجاهلية، وما أحاط بحياتهم من ظروف مختلفة، والشعر الجاهلي من أهم فنون العربية التي أبرزت الوجدان العربي، بما فيه من صور لكمائن النفس الإنسانية».

وانتقل الجبالي للحديث بعد ذلك عن الشاعر امرؤ القيس بن حجر الكندي، مستعرضاً بعض جوانب سيرة حياته الحافلة بالأحداث، ومخالطته للصعاليك، وانصرافه إلى العبث، ثم تفرغه للثأر من قتلة أبيه، وسفره إلى قيصر الروم لمساعدته في ذلك.

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وأشار الجبالي إلى خصائص معلقته، فهي من أجود المطالع للشعر الجاهلي، وفيها من الرقة في وصف صواحبه بكلام طيب في نغمة رقيقة وعذوبة شيقة، وقد شهدوا له بالفحولة الشعرية، وسار على غرارها الشعراء العرب.

وأضاف الجبالي: «هو أول من وصف الليل والفرس ممهداً الطريق لمن جاء بعده، وفي معلقته تحدث عن ألوان الطعام وطرق طهيها وتناولها، ومن خلالها نعرف أن العرب عرفوا الفلفل الأحمر، وأن المرأة كانت معززة عندهم، كما تميز الشعراء الجاهليون بالمقدمات الطللية والالتزام مع الذات والجماعة، حيث عبروا عن تجاربهم الشخصية ومشاعرهم الذاتية، فوصف كل واحد منهم ما يعانيه ويكابده من عواطف خاصة، ولكن في الوقت نفسه كان ملتزماً بالتعبير عن حياة المجتمع».

ودار بعد المحاضرة حوار حول قضايا انتحال الشعر، والسرقات الأدبية، وتدوين الشعر الجاهلي، ومدى صحة وصدق ما وصلنا منه.