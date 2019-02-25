حرب الحوثـي على «حجور» تهجّـر 500 أسـرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”

شنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، هجوماً على مناطق قبائل حجور في مديرية كشر، بمحافظة حجة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، معظمهم من الانقلابيين، في وقت أكدت مصادر محلية أن الميليشيات هجّرت مئات الأسر، فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارتين جويتين، استهدفتا عربتين تابعتين للميليشيات الحوثية في قرية الطواية شرق عزلة العبيسة بمديرية كشر، إحداهما محملة بعناصر حوثية بينهم قيادات ميدانية، والثانية محملة بالأسلحة والذخائر.

وقالت مصادر ميدانية إن الحوثيين شنوا هجوماً على مواقع القبائل جنوبي وشرقي كشر، بالتزامن مع معارك عنيفة وسط قصف مدفعي وصاروخي غير مسبوق للميليشيات الانقلابية على القرى السكنية. وذكرت المصادر أن المعارك أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، معظمهم من الحوثيين، ونزوح عشرات الأسر من قراها. وأفادت مصادر طبية من حجة وصنعاء وعمران، بمصرع 40 عنصراً حوثياً، و70 جريحاً، خلال اليومين الماضيين في معارك حجور بمحافظة حجة.

وقال مصدر محلي في مديرية كشر لموقع «المشهد اليمني» الإلكتروني، إن المليشيات الحوثي بدأت عصر أمس هجوماً، هو الأعنف على قرى جنوب المديرية. وأضاف المصدر أن المليشيات تقصف قرى المنطقة بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية والدبابات، موضحاً أن أكثر من 500 أسرة نزحت هرباً من القصف العشوائي للميليشيات الحوثية.

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر مطهر الارياني أن (حجور) هي معركة كل اليمنيين الأحرار، وبوابة النصر القادم على المخطط الانقلابي الحوثي الممول من إيران، داعياً قبائل حجة وعمران والمحويت لإسناد قبائل حجور. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن الارياني قوله «إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تشن منذ شهر هجوماً بربرياً على أبناء مديرية كشر، مستخدمة جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتقصف وتحاصر القرى والمنازل، وتمنع عنها إمدادات الغذاء والماء والدواء في سياسة عقاب وإبادة جماعية في ظل صمود أسطوري لقبائل حجور الأبطال المدافعين عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم».

وأصاف الارياني «إن الميليشيات الحوثية تحشد طوال شهر كل قوتها وكتائبها الخاصة، وسلاحها الثقيل، لكسر حجور، وتعود كل مرة تجر أذيال الهزيمة والخزي والعار، وجثث صرعاها وجرحاها وتساقط كل رهاناتها في تطويع المنطقة وأبنائها الأبطال لمصلحة مشروعها الإمامي الكهنوتي المتخلف، رغم عدم توازن القوة بين الطرفين». وأشار وزير الإعلام إلى أن السقوط المدوي لليمليشيات الحوثية أمام بسالة أبناء حجور هو دافع لكل القبائل اليمنية للانتفاضة على الميليشيات، واستعادة اليمن الجمهوري، داعياً قبائل حجة وعمران والمحويت لإسناد قبائل حجور.

وحذر خبراء عسكريون يمنيون من مخطط دشنت تنفيذه ميلشيات الحوثي يهدف الى استغلال عامل الجغرافيا لإجهاض انتفاضة القبائل التي أشعلت فتيلها قبائل «حجور». وأكد العميد عبد الرحمن السماوي، في تصريح ل«الخليج»، أن الحوثيين دشنوا تنفيذ مخطط يرتكز على إحكام الحصار على مديرية «حجور»، التي تتوسط محيطاً جغرافياً تسيطر عليه الجماعة المتمردة والمتمثل في محافظات عمران وصعدة، وبعض مديريات حجة التي تمثل «حجور» إحداها.

ولفت العميد السماوي الى أن جماعة الحوثي بدأت تدشين المخطط بفتح خمسة محاور انطلاقاً من مديريتي «قارة وافلح الشام» المجاورتين لمديرية كشر، التي تشهد أعنف المواجهات، مشيرا الى أن الميلشيات تسعي الى الدفع بمقاتلين من المحافظات المجاورة لمحافظة حجة، بالاعتماد على مشايخ ووجاهات قبلية موالية.واعتبر الخبير العسكري والأكاديمي السابق في كلية الأركان بصنعاء، العميد محمد عبد الكريم نصار، أن مسارعة قوات الشرعية والتحالف العربي بتقديم الدعم العسكري، سواء بالتسليح أو بالدعم اللوجستي الجوي لقبائل حجور وقفلة عذر وذو يحي، اسهم في إحباط مخطط الحوثيين.