مكتوم بن محمد: الإمارات تفتح أبوابها لجميع المستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في مكتبه في أبراج الإمارات بدبي صباح أمس مايك سبانوس الرئيس التنفيذي لشركة «بيبسيكو» للمشروبات الغازية في آسيا و الشرق الأوسط وافريقيا.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول عمليات الشركة في دولة الإمارات والمنطقة والخطط المرسومة لدى الشركة لتوسيع استثماراتها وتفعيل عملياتها التشغيلية والإنتاجية، حيث أشار المسؤول التنفيذي للشركة إلى أنها ومن خلال مركزها الرئيسي في دبي تقوم بتطوير استثماراتها وزيادة إنتاجيتها من المشروبات الغازية (بيبسي كولا) ويوجد للشركة 320 مصنعاً منتجاً في أربعين بلداً ولديها (2000) موظف في مصانع الشركة في الدولة إلى جانب موظفي الامتياز في شركتي دبي للمرطبات ومرطبات أبوظبي.

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وقد رحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم باستثمارات شركة «بيبسيكو» في الدولة مؤكداً سموه أن دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب في شتى القطاعات وتضع كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لهؤلاء المستثمرين والشركات العالمية لمساعدتها في توسيع وتعزيز استثماراتها في الدولة وخلق فرص عمل للشباب في بيئة استثمارية آمنة ومجدية اقتصادياً.

ومن جهته أعرب سبانوس عن تقدير الشركة للتسهيلات التي توفرها حكومتا دولة الإمارات ودبي لشركته وموظفيها الذين يعيشون في كنف مجتمع آمن ومستقر معيشياً واجتماعياً وفي ظل القيم الإنسانية والمساواة التي يتمتع بها جميع أفراد وشرائح مجتمع الإمارات.

(وام)