سفيرة الرياض بواشنطن.. رسالة للعالم في توقيت استراتيجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أمس برقية تهنئة إلى الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت سموها في برقيتها: «أبعث إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينكم سفيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يعد مصدر فخر للمرأة السعودية، ودافعاً لتحقيق المزيد من النجاحات في كل المناصب التي تتولاها وتمثيل المملكة أفضل تمثيل على جميع المستويات بدعم من القيادة الحكيمة للمملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

وأضافت سموها: «وإننا إذ نثمن هذا التعيين الذي صادف أهله فإننا ندعو الله العلي القدير أن يكلل جهودكم في تمثيل بلادكم في هذا المحفل المهم بالنجاح والتوفيق».

كما هنّأ الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، بمناسبة تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية في أمريكا، وتمنى لها التوفيق في خدمة وطنها وقيادتها.

وقال قرقاش، في تغريدات على حسابه الرسمي «تويتر» أمس الأحد، «نبارك للأميرة ريما بنت بندر تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، موقع مهم وفي أهم عواصم العالم وفي مرحلة حساسة.. تمنياتنا للسفيرة بالتوفيق في خدمة قيادتها ووطنها».

من جهتها، عبرت الأميرة ريما عقب تعيينها سفيرة للرياض لدى واشنطن عن امتنانها وشكرها للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، متعهدة بخدمة بلادها وقادتها والسعوديين.

وكتبت السفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن عبر تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، «سأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه.. ولن أدخر جهدا في سبيل ذلك».

وأعلنت السعودية، مساء أمس الأول السبت، تعيين الأميرة ريما، سفيرة للرياض لدى واشنطن خلفاً للسفير الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي جرى تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع بمرتبة وزير.

ورأت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس»، أن تعيين الأميرة ريما بنت بندر في منصب سفيرة للسعودية بواشنطن، يحمل رسالة واضحة إلى العالم أجمع في توقيت استراتيجي، ويؤكد التطورات الايجابية التي تتسارع وتيرتها على المستوى الاجتماعي داخل المملكة.

وتعد الأميرة ريما بنت بندر واحدة من ألمع الأسماء النسائية في المملكة، تقلدت العديد من المناصب الرفيعة كان آخرها رئيسة الإدارة النسائية للهيئة العامة للرياضة ونالت العديد من التكريمات الدولية وشهدت مسيرتها العديد من النجاحات على الصعيدين المحلي والعالمي.

ولدت في الرياض عام 1975 لوالدها بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود وحصلت على شهادة البكالوريوس في دراسات المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الآثار التاريخية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة. كما عملت مستشارة في مكتب ولي العهد. وتم تعيينها في الأول من أغسطس 2016 وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي بالمرتبة الخامسة عشرة.

وشغلت وظيفة كبير الإداريين التنفيذيين لسنوات عدة في شركة «ألفا» العالمية المحدودة وهي واحدة من كبرى الشركات السعودية المتخصصة في قطاع التجزئة في مجال الأزياء. وتم اختيار الأميرة ريما في شهر سبتمبر 2014 ضمن قائمة مجلة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 200 امرأة عربية.

أسست الأميرة ريما «ألف خير» وهي مؤسسة اجتماعية عملت على تطوير منهج تدريبي واسع ومتكامل لدعم الجهود المبذولة في تنمية رأس المال البشري في السعودية ومساعدة مؤسسات القطاع العام والخاص على معالجة الكثير من التحديات في مجال الإرشاد المهني. كما أنها عضو في المجلس الاستشاري العالمي لشركة «أوبر» (UBER)، وهي أحد الأعضاء الستة في المجلس الاستشاري الخاص بمؤتمرات «تيد إكس TEDx

»، الذي يسعى لتطوير آلية عمل واستراتيجيات سلسلة المؤتمرات الشهيرة.

أطلقت مبادرة (KSA

10) التي تهدف لرفع درجة الوعي الصحي الشامل التي تكللت بتنظيم فعالية ضخمة ضمت أكثر من 10 آلاف امرأة في شهر ديسمبر من عام 2015 في مدينة الرياض شاركن فيها بتشكيل أكبر شريط وردي بشري في العالم يرمز لشعار مكافحة سرطان الثدي. وبذلك تمكنت المبادرة من الدخول إلى كتاب «جينيس» للأرقام القياسية العالمية بالإضافة إلى الفوز بعدة جوائز دولية في مجال العلاقات العامة والاتصال.

وتم اختيارها من قبل منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية لتنضم إلى برنامج «القيادات العالمية الشابة» لإنجازاتها في المجالات التنموية وسجلها القيادي. وتم تضمينها في قائمة أكثر الأشخاص إبداعاً من قبل مجلة «فاست كومباني» الأمريكية في عام 2014.

(وكالات)