شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبارك اتفاق «أدنوك» مع مؤسستين عالميتين ب 14,7 مليار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” ووام
استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، في قصر الشاطئ، لورانس فنك، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، وهنري كرافيس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «كي كي آر» الاستثماريتين العالميتين.
وبارك سموّه اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها «أدنوك»، في مجال «البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط»، مع «كي كي آر» و«بلاك روك» اللتين تعدان من المؤسسات الاستثمارية العالمية.
ووقع الاتفاقية في مقر «أدنوك» الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيسي «بلاك روك» و«كي كي آر»، ووفقاً للاتفاقية، ستقوم «أدنوك لأنابيب النفط»، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، باستئجار حصة «أدنوك» في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات «أدنوك» البرية والبحرية لمدة 23 عاماً. بدورها تحصل «أدنوك لأنابيب النفط» على تعرفة تدفعها «أدنوك» مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحد أدنى من هذه الكميات.
وستقوم الصناديق التي تُديرها «بلاك روك»، و«كي كي آر»، بتأسيس ائتلاف تحصلان من خلاله على نسبة 40% في شركة «أدنوك لأنابيب النفط»، فيما تحتفظ أدنوك «الرئيسية» بحصة الأغلبية المتبقية التي تبلغ 60%، وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب. وستحقق هذه الاتفاقية عوائد لشركة «أدنوك» تقدر ب 14.7 مليار درهم، تدفع مقدماً.
وقال الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص أدنوك على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الطبيعية والأصول القائمة، من خلال استقطاب استثمارات استراتيجية تغطي مختلف جوانب ومراحل أعمال الشركة في قطاع النفط والغاز».
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