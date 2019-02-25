تظاهرات الخرطوم تتحدى «الطوارئ» وتطالب برحيل النظام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن، وكالات

خرج آلاف السودانيين أمس الأحد، مطالبين برحيل نظام الرئيس عمر البشير، رغم فرض قانون الطوارئ، وأطلقت أجهزة الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين بوسط مدينة أم درمان وبري وشمبات ومناطق أخرى بالعاصمة المثلثة الذين خرجوا استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» لمواصلة الاحتجاج، فيما قال الرئيس البشير إن المرحلة الحالية تتطلب حكومات عسكرية في الولايات.

وردد المتظاهرون بأم درمان شعارات تطالب برحيل الرئيس البشير عن السلطة، في تحد لحالة الطوارئ التي فرضها البشير ليل الجمعة. وكان الهتاف الأبرز في التظاهرات التي انطلقت الى استاد الهلال، مندداًً بقانون الطوارئ «الرد الرد ثورة وشعب» و«جيش واحد.. شعب واحد».

وأكد شاهد عيان من رويترز وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

ودعا «تجمع المهنيين» وقوى إعلان الحرية والتغيير لمواكب يومية تطالب بتنحي النظام ووضع خارطة طريق لمواكب الأسبوع اعتباراً من أمس الأحد في مدن العاصمة الثلاث.

ودعا التجمع للالتزام بالسلمية ورفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام.

في أثناء ذلك، قال بيان رئاسي أمس إن الرئيس البشير عين مصطفى يوسف حولي وزيراً للمالية، ليحل محل معتز موسى الذي كان يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء.

وارتدى البشير، الزي العسكري أثناء مراسم أداء اليمين من جانب نائبه الأول الجديد ورئيس الوزراء وحكام الولايات.

وأكد البشير أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة عسكرية، نافيا أن تكون خطوته سببها الانحياز للجيش.

وطالب البشير بتشكيل حكومات كفاءات والابتعاد عن المحاصصات السياسية.

ووجه البشير الولاة الجدد ونائبه الأول ب «ضرورة العمل الجاد والمشترك لمعالجة المشكلات الاقتصادية في البلاد»، التي تشهد احتجاجات شبه يومية منذ شهرين، داعيا إلى «ضرورة التناغم مع كافة أجهزة الدولة».

وأكد البشير أن اختيار المسؤولين الجدد «لم يأت من فراغ وإنما عن قناعة تامة بمقدراتهم للمنصب».

وتعهد النائب الأول للرئيس وزير الدفاع المكلف عوض بن عوف، بالعمل على تهيئة المناخ العام للعمل السياسي باعتباره من أهم الواجبات.

وقال ابن عوف في تصريحات عقب مراسم أداء القسم إنه سيعمل على تحقيق تطلعات وطموحات الشباب وحل مشاكلهم في حدود الامكانيات.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر إيلا، بانتهاج سياسات تمكن من تحقيق العدل بين الناس ومحاربة الفساد.