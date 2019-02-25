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الجسمي يحتفل باليوم الوطني للكويت

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلاً في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) بالكويت بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت، بحضور أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة، لم يتوقفوا عن الغناء والتفاعل مع كل أغنية قدمها الجسمي برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة وليد فايد.

تنقل الجسمي بين مجموعة متنوعة كبيرة من روائع أغنياته، على خشبة المسرح الذي أعد في الهواء الطلق في ملعب كرة القدم بالجامعة، مرحباً بالجميع وشاكراً دعوتهم له للوقوف أمام هذا الجيل من أبناء المستقبل، واصفاً سهرته الغنائية بالحماسية الممتعة التي حملت كل معاني الفرح والسعادة والوطنية.

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