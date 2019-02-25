تشييع 7 أطفال سوريين قضوا بحريق في كندا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيع نحو ألفي شخص، السبت، جنازات سبعة أطفال لأسرة سورية لاجئة قضوا في احتراق منزلهم في منطقة هاليفاكس، شرق كندا الأسبوع الماضي.

ولقي الأطفال أحمد، ورولا، ومحمد، وعلا، وهلا، ورنا، وعبدالله الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أشهر و15 عاماً، حتفهم في الحريق الذي شب في منزلهم، ولم تعرف أسبابه حتى الآن.

ويعاني والد الأطفال، إبراهيم برهو، جروحاً خطيرة، وهو لا يزال في غيبوبة في المستشفى، وفق الصحافة الكندية، فيما إصابة الأم «كوثر» كانت أقل خطورة، وتمكنت من حضور الجنازة. وهذه الأسرة المفجوعة هي من بين عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين رحبت بهم كندا على مدى السنوات الأربع الماضية. وكانت كوثر البالغة 30 عاماً، هربت مع أسرتها من الرقة التي حولها الإرهابيون عاصمة لخلافتهم، واستقرت الأسرة في مدينة هاليفاكس الساحلية، الواقعة على المحيط الأطلسي في 2017.

وألقى الشيخ حمزة خطبة خلال الجنازة، وقال للمشيعين، وهو يغالب حزنه: «لقد حضرت جنازات كثيرة، لكني لم أر شيئاً كهذا، لذا أرجو أن تكونوا صبورين معي».

(وكالات)