خبر صغير عن عمل عظيم

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أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة إعفاء ثلاثة آلاف و310 مواطنين من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع 13 بنكاً ومصرفاً وطنياً. هذا الصندوق هو إحدى مبادرات الخير التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وكان من بينها إنشاء صندوق برأس مال 10 مليارات درهم؛ لدراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة.

وبحسب تقرير عن صندوق معالجة الديون المتعثرة تم نشره في نوفمبر 2014 فإنه تم بناءً على توجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، إعفاء 1085 مواطناً من مديونياتهم المتعثرة، بقيمة 400 مليون درهم، وقيام ثمانية بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة ل 2397 مواطناً بقيمة مليار و144 مليون درهم؛ ليصبح بذلك إجمالي المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 3482 مواطناً، وبقيمة بلغت ملياراً و544 مليون درهم، وأوضح التقرير أن المستفيدين من إعفاء الصندوق يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد، إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي، أو العجز الصحي أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الحالات الإنسانية.

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ولا شك أن أرقام المنجزات قد تزايدت عما جاء في التقرير حتى الآن، إلا أنه وبالمرور السريع العابر على جهود وأعمال هذا الصندوق، نرى ونشاهد كل هذه الأرقام المهولة والكبيرة التي تضمنها وهي تهدف لحماية المواطنين من السقوط في وحل المديونيات وفوائدها المتراكمة.

وفي هذه المبادرة العظيمة حماية للأسرة ككل، الأسرة التي تحتاج للاستقرار والاطمئنان، فكثير من هذه القروض كانت لجوانب معيشية، مثل بناء منزل الأسرة أو شراء أرض أو نحوها من المتطلبات والالتزامات التي يدرسها هذا الصندوق ويقيمها. هذه المبادرة التي تتجدد نفحاتها وخيرها كل فترة من الزمن، توضح حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على استقرار ورخاء أبنائه المواطنين، وتمتعهم بحياة كريمة سعيدة.

ولا شك أن هذا الصندوق يؤدي رسالة عظيمة ومهمة في البناء الاجتماعي القويم، وكما هو واضح فإن مهمة الصندوق معالجة الديون، ويبقى العلاج الأهم في وعي المواطن بخطورة الاقتراض الاستهلاكي؛ لأن هذا القرض سيصبح رباطاً يكبل حياة المقترض، ويتقاسم معه لقمة العيش لفترة ليست قليلة من الزمن. نعم لهذا الصندوق الإنساني النبيل ورسالته السامية، وقد أحسن القائمون عليه وهم يفرزون الحالات المستحقة فعلاً لمعالجة مديونياتهم ومنحهم الاستقرار والسعادة.

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