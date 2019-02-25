أحمد بن سعيد: خلق بيئة مناسبة لإطلاق الطاقات والإمكانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بدبي، مساء أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي، التي تنعقد خلال الفترة ما بين 22 و28 فبراير الجاري، في منطقة «سيتي ووك»، وتنظمها الجهات الحكومية بالإمارة تحت شعار: «فكر وأثر»، بحضور مديري عموم الجهات الحكومية المشاركة.

تجول سمو الشيخ أحمد بن سعيد في أرجاء الفعاليات، واطلع على الابتكارات والمبادرات والمشاريع المعروضة من قبل المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في دبي، مؤكداً أن الابتكار تجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى استكشاف آفاق جديدة، وهي نتاج توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للنهوض بأبنائها فكرياً ومعرفياً، وخلق بيئة مناسبة لإطلاق طاقاتهم وإمكاناتهم، بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة.

واطلع سموه في جولته، على مجسم يحوي معلومات عن المبادئ الرئيسية السبعة لمدن المستقبل، التي تحدث عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجلسة الرئيسية في القمة العالمية للحكومات بدبي، وتشمل التحول الجذري في تصميم المدن، وطريقة التنقل، وطريقة العيش، وطريقة استغلال الموارد، ومفهوم تنافسية المدن، إضافة إلى اقتصادات المدن والحوكمة.

وخلال زيارته لمنصة هيئة الصحة بدبي، استمع سموه لشرح من حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حول النظام الإدراكي للإنذار المبكر والاستجابة للأمراض المعدية؛ إحدى مبادرات دبي 10X النسخة الثانية، وهو نظام محاكاة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقوم بتحليل البيانات والتنبؤ بحدوث خطر لمرض معدٍ.

وزار سموه جناح القيادة العامة لشرطة دبي، واستمع من اللواء عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، لشرح حول أهم ابتكاراتها وأحدث مشاريعها، ومن أهمها السيارة الكهربائية المجهزة بكاميرات داخلية وخارجية، تعمل عن طريق تطبيق خاص على الهاتف.

وخلال زيارة جناح النيابة العامة، استمع سموه، لشرح من المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، حول حزمة الفعاليات المبتكرة، من حيث المحتوى والتجارب والأفكار الخلاقة في المنصة.

واستمع سموه، خلال تفقده مشاركة هيئة الطرق والمواصلات، لشرح من مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول حافلة السلامة الذكية لتعزيز التوعية المرورية.

وخلال زيارته جناح هيئة كهرباء ومياه دبي، استمع سموه لشرح من سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حول مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، كما استمع سموه لشرح حول مبادرة: «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه».

واستمع سموه خلال زيارته لجناح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بدبي، إلى شرح من اللواء محمد أحمد المري، المدير العام، حول متحف مستقبل إقامة دبي الذكي.

كما اطلع سموه خلال جولته، على الابتكارات التي يقدمها جناح مؤسسة دبي للمستقبل، حيث استمع إلى شرح من خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، حول أبرز المشاريع التي تشرف عليها المؤسسة، وتسهم في تطوير قطاعات استراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات والقضاء، والأمن والتنقل، والطيران، وغيرها.

إلى جانب ذلك، زار سموه منصة دبي الذكية، واطلع إلى جانب الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المديرة العامة لمكتب دبي الذكية على تطورات وتحديثات «تطبيق دبي الآن».

واستمع سموه لشرح من هدى الهاشمي، مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، خلال زيارته لمنصة شهر الإمارات للابتكار، التي أطلقها مركز محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار الحكومي، في منطقة سيتي ووك.

واطلع سموه على جهود المركز خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار، حيث أبرز تصميم المنصة رسائل شهر الإمارات للابتكار.

كما اطلع سموه خلال زيارته لجناح مؤسسة دبي للإعلام، على الخدمات والابتكارات التي تستعرضها المؤسسة ضمن منصتها، واستمع لشرح حول برنامج إلكتروني ذكي يقوم بحفظ الأخبار الصحفية ويُسهّل الرجوع إليها في أي وقت طوال السنة.

وفي ختام جولته للفعاليات، تعرف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، من داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، إلى الحلول الذكية والمبتكرة في منصة بلدية دبي، كمشروع «FoodWatch»، وهي منصة رقمية لمراقبة سلامة الأغذية، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة. (وام)