دبي تشهد انطلاق المرحلة الأخيرة من «هاكاثون الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم «هاكاثون الإمارات 2019»(بيانات للسعادة وجودة الحياة)، أسبوعه الثالث بنجاح، حيث مرّ عبر ست محطات تمثل كلاًّ من أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، وقد دخل أمس محطته السابعة المتمثلة في «هاكاثون دبي» الذي يقام في جامعة زايد - دبي.

وعلى مدار الأسابيع الثلاثة السابقة، شهدت إمارات الدولة حركة إبداعية خلاّقة حول البيانات وتحليلها، بمشاركة واسعة من المهتمين من طلاب ومختصين وموظفين وأصحاب شركات، والذين حاولوا الاستفادة من البيانات المتاحة لهم في إيجاد حلول لقضايا مهمة مثل الحماية من الحريق، الأمن والسلامة، التعليم، فرص العمل، والرفاه المجتمعي وغيرها.

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وحول ما شهده «هاكاثون الإمارات 2019» في الأسابيع الماضية، قال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، قطاع الحكومة الذكية بالإنابة: «فخورون بالنتائج التي حققها الهاكاثون خلال الأسابيع الماضية، لقد لمسنا الرغبة القوية لدى المشاركين في وضع تصور لمجتمع أكثر سعادة، وذلك من خلال الإقبال الكبير والرغبة في الاستفادة من البيانات، لوضع خطط ومشاريع وأفكار تساهم في رسم السعادة، على وجوه جميع أبناء الوطن والمقيمين على أرضه وزواره، حيث بلغ عدد الفرق التي شاركت في «هاكاثون الإمارات»، 29 فريقاً في إمارة أبوظبي، و27 فريقاً في إمارة الشارقة، و25 فريقاً في إمارة عجمان، و29 فريقاً في إمارة أم القيوين، و30 فريقاً في إمارة رأس الخيمة، و62 فريقاً في إمارة الفجيرة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الفرق المشاركة في «هاكاثون دبي»، حاجز ال 65 فريقاً».

وأشار الحوسني إلى نجاح أهداف الهاكاثون 2019 في استقطاب الفئات العمرية الصغرى، حيث قال: «إن من أهم الأمور التي ميزت «هاكاثون الإمارات 2019»، هو مشاركة أبنائنا من الفئات العمرية الصغرى، إننا نفخر بمشاركة طلاب من المراحل الإعدادية والثانوية في «هاكاثون الإمارات 2019»، وهو إن دل على شيء، فإنما يدل على أننا على الطريق الصحيح لبناء جيل قادر على استيعاب متطلبات المستقبل والتعامل مع الإمكانيات المتوفرة، وتسخيرها في سبيل رفعة الوطن وتحقيق أهدافه، إن أطفالنا اليوم، هم الأساس الذي نبني عليه مستقبلنا، وكلما كان الأساس متيناً وقوياً، كان المستقبل أجمل وأكثر نجاحاً».

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة في «هاكاثون الإمارات 2019»، بالإضافة إلى الفائزين في جائزة أفضل تغطية إعلامية في حفل ختامي يقام لهذه الغاية في 3 مارس المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيانات المفتوحة، حيث يتم تكريم الفريق الفائز بالجائزة الكبرى، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل إمارة، والفائزين بجائزة أفضل تغطية إعلامية.