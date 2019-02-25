الشيخة جواهر: جائزة الشيخ سلطان تبني جيلاً راسخ القيم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

دعت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الشباب المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، من كل الجنسيات، إلى التسجيل والمشاركة في جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، مشيرةً إلى أن الجائزة صممت لتنمية المهارات اليومية والطاقات والقدرات والمواهب لدى الجيل الفتي، وتشكل في تكاملها مع المعارف والعلوم، أسس بناء الشخصية المبدعة والمنتجة، والقادرة على التعاطي مع التحديات وتجاوزها.

وأكدت سموّ الشيخة جواهر، أن الجائزة تترجم رؤية إمارة الشارقة وسياسة دولة الإمارات، وتستجيب لتحديات المرحلة التي صنعتها بعض أنماط الحياة الحديثة، التي تتسم بقلة الحركة والانشغال عن المواهب، بكثير من وسائل التسلية والترفيه.

ورأت سموّها أن الجائزة، وعبر التركيز على تنمية القدرات الذهنية والجسدية والمعنوية، تعيد للشباب حيويتهم وتكشف طاقاتهم ومواهبهم، وتصقل قدراتهم وتذكرهم بأن الحياة تحدٍّ، والنجاح يحتاج إلى الجهد وتكامل المهارات والإرادة والتصميم لبلوغ الأهداف.

وأوضحت أن الغاية النهائية من الجائزة، تأهيل الشباب للإسهام في التقدم، والتقدم ليس مفهوماً زمنياً، ولا يتحقق بمرور الوقت، بل بالعمل الواعي والمبدع الذي يوفر الأسباب ويدرك النتائج مسبقاً. وقالت سموّها: «عندما يسير الزمن إلى الأمام، فهذا لا يعني بالضرورة أن يكون المستقبل أفضل من الحاضر، بل يعني أنه مفتوح على المبادرة وقابل للتشكيل بالاستفادة من تجارب الحاضر».

ولفتت إلى أن تركيز الجائزة على الشباب من عمر 13 وحتى 18، جاء نتيجةً لخصوصية هذه المرحلة العمرية، التي تشكل انتقالاً من مرحلة الطفولة والصبا إلى مرحلة النضج، حيث يتشكل الوعي وتبدأ سمات الشخصية بالتكون. ورأت أن الشباب ليس مجرد جيل أو مرحلة من العمر، بل هو وعي وثقافة ودور في الحياة، والحكمة تقتضي أن تأخذ الجائزة بيد الشباب وترشدهم نحو المنهج الصحيح الذي يؤدي إلى النجاح في مختلف مجالات الحياة.

وقالت سموّها «إذا تكامل العلم مع الموهبة والإرادة والقدرة والتصميم، نكون قد وضعنا أسس مستقبلنا المزدهر».

وأوضحت أن ثقافة السوق هذه الأيام تركز على النجاح في العمل والوظيفة، بينما تحتاج الأمم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الشباب المتعددي المهارات، الذين يمتلكون مهارات العمل والحياة معاً، ويدركون أن دورهم يتعدى الممارسة إلى التطوير، لتواصل البشرية مسيرتها نحو المستقبل بنجاح، ويعملون على أساس أن العمل جزء من الحياة وليس كلها، والتميز لا تختزله وظيفة واحدة مهما تكن أهميتها، والمطلوب أن يكون الفرد مسهماً في أكثر من مجال، لدورها الكبير في تحقيق تكامل شخصية الفرد، وتنمية حسّه بالمسؤولية، ما ينعكس إيجاباً على كل نواحي حياته، ويمنح المجتمع قوته الحية القادرة على التغيير والتطوير واستكمال مشروع الحضارة والتنمية.

قائد في مهمة وطنية إنسانية

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وعن اختيار اسم صاحب السموّ حاكم الشارقة عنواناً للجائزة، أكدت سموّها، أن سموّه يشكل نموذجاً للقائد المبدع في إدارة وقته والموازنة بين مهامه المختلفة، فرغم انشغاله في مهامه الوطنية والرسمية، نجده متابعاً أميناً ودقيقاً لهموم المواطنين ومشكلاتهم الشخصية والعامة، ولهموم الثقافة والفنون والمسرح والتاريخ وإعادة إحياء الحركة الثقافية والفنية العربية، وتوفير البيئة المثالية المتنوعة لتكوين شخصية الفرد، وقائداً، صاحب مهمة إنسانية وطنية شاملة، يلهم، عبر عطائه الغزير، شباب الوطن والأمة، ويثبت لهم أن لا مستحيل مع الإرادة، وأن العمر عطاء متواصل.

رسالة تربوية وثقافية فريدة

أما عن فرادة الجائزة، من حيث المنافسة والفوز، فأشارت سموّها إلى أنها صممت لتكون رسالة تربوية وتثقيفية للشباب، بأن الفوز يجب أن لا يكون بإقصاء الآخر، كما هي الحال في الجوائز التقليدية، بل هو تكريم لكل من بذل جهداً واجتاز مراحل الجائزة بنجاح، ما يعزز الروح الجماعية والعمل المشترك، ويكرس ثقافة احترام كل من يسعون إلى التميز، حتى لو كانوا يملكون مهارات أقل من غيرهم. إنها تكريم للإرادة والسعي وليس للتفوق فقط.

وأكدت سموّها أن المنافسة الحقيقية في الحياة، هي مع الذات نفسها وليس مع الآخر، حيث تتجلى في السعي المتواصل لتجاوز القدرات التقليدية وتحرير الطاقة وتوظيف المعرفة والموهبة بأفضل السبل، لتحقيق الارتقاء الدائم في الدور والمسؤولية.

وأوضحت سموّها، أن حرص «مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، على خلوّ الجائزة من العوائد المالية، جاء نتيجة للرغبة في تعزيز الشعور لدى الشباب والفتيات بأن مواهبهم وطاقاتهم ثروة خاصة وعامة ومستدامة في الوقت ذاته، بها يحققون النجاح والتميز ويكسبون احترام الآخرين وتقدير قيادتهم واعترافها بما يملكون، وبوساطتها يبنون الحضارة لبلدانهم، ويحققون لها مكانة رفيعة بين الأمم، وهذه الغايات تفوق بكثير أي مكافأة مادية.

وعن المجالات التي تستهدفها الجائزة، أشارت سموّها إلى أنها تستهدف كل الشباب والفتيات من الفئة العمرية المحددة، والمرحلة الأولى ستبدأ في دولة الإمارات، على أن تنتقل تدريجياً إلى بلدان أخرى.