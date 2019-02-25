دياكيه «المنقذ» يُبقي «الزعيم» في سباق الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام حقق العين فوزاً صعباً ومهماً في مشواره بدوري الخليج العربي على ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف، حافظ به على وجوده في دائرة المنافسة وأبقى به على فارق النقاط الخمس مع المتصدر الشرقاوي، ويدين «الزعيم» بالفضل في الحصول على النقاط الثلاث إلى «المنقذ الدائم» النجم المخضرم إبراهيما دياكيه الذي دخل بديلاً في الدقيقة 74 ومارس هوايته بالإنقاذ بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 86، بعد أن كانت النتيجة تسير إلى التعادل الإيجابي.

المباراة جاءت قوية ورائعة بالرغم من الغياب الجماهيري عن المدرجات، وكان بإمكان أي طرف خطف الفوز في أي لحظة وهو ما تحقق للزعيم عن طريق الضربة الثابتة التي نفذها دياكيه وخدع بها الحارس والحائط النصراوي، كما يعتبر الفوز العيناوي بداية مبشرة للمدرب الإسباني الجديد خوان غاريدو بديل زوران ماميتش.

من جانبه، عبر المدرب الإسباني غاريدو عن سعادته البالغة بفوزه الأول مع فريقه الجديد، مشيراً إلى أن الفوز مهم وضروري للمرحلة القادمة التي تشهد تحديات قوية محلياً وقارياً وقال في المؤتمر الصحفي: قدمنا مباراة جيدة المستوى استحققنا عليها الفوز قياساً بالفرص المتاحة لنا خصوصاً في الشوط الأول، وكنا الطرف الأفضل لولا ضربة الجزاء التي احتسبت ضدنا وكان من الممكن أن تكون نقطة تحول سلبية لولا ردة الفعل السريعة من اللاعبين في إدراك التعادل الأمر الذي ينم عن شخصيتهم القوية، في الشوط الثاني مهمتنا كانت صعبة ودفعت باللاعب دياكيه وتحدثت معه وطالبته بالتسجيل وتسخير خبرته الكبيرة لمصلحة الفريق، وهو ما نجح في تحقيقه بإحرازه هدف الفوز في توقيت حاسم، وأعتقد أن الحصول على النقاط أمر ضروري في مسيرة الدوري كما أن الفوز مهم جداً للمرحلة القادمة التي ستشهد تحديات قوية على المستويين المحلي والآسيوي.

وحول إن كان راضياً عن الأداء من خلال ما طلبه من اللاعبين من واجبات في المباراة قال: بالتأكيد راض عن الأداء وتنفيذ اللاعبين للتوجيهات قياساً بعملي معهم خلال أسبوع واحد فقط، خصوصاً أنني تحدثت مع اللاعبين حول أننا مطالبون بالعمل معاً لتحسين الأداء والتعامل بالعقلية التي تقودنا لتحقيق النتائج القوية سعياً لحصد الألقاب من خلال إظهار روح القتال ورفع معدل التركيز.

من جانبه اعتبر الإسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر أن نتيجة المباراة التي خسرها فريقه أمام العين ليست عادلة وكان يجب أن تنتهي على أقل تقدير بالتعادل، مشيراً إلى أنهم يفعلون كل شيء في المستطيل الأخضر ما عدا الفوز، وأنه يتحمل مسؤولية النتائج السلبية رغم رضاه التام عن الأداء وقال: لعبنا واحدة من أصعب المباريات خارج أرضنا أمام منافس قوي ومع ذلك قدمنا مباراة رائعة المستوى فعلنا فيها كل شيء وكنا قريبين جداً من الفوز ولكن للأسف هذا لم يحدث، وأعتقد كنا نستحق النقاط كاملة قياساً على الأداء والفرص المتاحة أو الخروج بنقطة على أقل تقدير.

وتابع: فخور وسعيد جداً بعقلية اللاعبين وبحثهم الدائم عن الفوز ومن وجهة نظري أرى أن السلبية الوحيدة التي حدثت من جانبنا كانت في الخطأ الذي جاء منه هدف الفوز للعين من ضربة ثابتة، وأعتقد أننا في حاجة إلى فوز واحد فقط يستعيد به اللاعبون ثقتهم في أنفسهم، لأنني كما قلت نفعل كل شيء داخل الميدان والفوز هو الشيء الوحيد الغائب عنا.

وعن السؤال المطروح من الجميع متى يفوز النصر بغض النظر عن الأداء؟ قال بينات: هو سؤال مشروع وأتفق مع كل من يطرحه لأن كرة القدم تعترف بلغة الفوز فقط وليس الأداء وبصفتي المسؤول عن الفريق أتحمل مسؤولية النتائج السلبية وسنبذل كل ما في وسعنا لتلافيها في الجولات القادمة.

الصهباني: درع الدوري للشارقة

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أكد مطر الصهباني مدير فريق العين أن النادي في طريقه لتجديد عقود كل اللاعبين التي شارفت على الانتهاء، وسيعلن عنها خلال اليومين القادمين، وقال عن لقاء النصر: فوز مهم في مشوار الدوري وقبل استحقاقنا الآسيوي الذي سينطلق الأسبوع القادم، ولكن بصراحة درع الدوري في طريقه إلى نادي الشارقة الذي يقدم مستويات رائعة ويخدم نفسه بنفسه ويؤدي بروح قتالية عالية، وأعتقد أن «الملك» لن يفرط في هذه الفرصة بسهولة بعد غياب فترة طويلة عن منصة التتويج.

وأشار أن المباراة من غير الحضور الجماهيري بملعب الزعيم كأنها «مأتم»، وذلك في إشارة إلى ضعف الحضور في لقاء النصر الذي وصل إلى 2000 متفرج فقط.

وقال: وجود مدرب على رأس الإدارة الفنية هو تغيير في حد ذاته ومهم جداً للاعبين.

حماد: «السقف» وراء تأخير التجديد

أوضح محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم مشرف الفريق أن ملف تحديد الثلاثي الأجنبي المشارك في بطولة دوري أبطال آسيا بجانب الياباني شيوتاني بيد المدرب غاريدو الذي سيحسم الأمر خلال اليومين القادمين حسب اللائحة، وان علاقتهم مع اللاعبين الذين دخلوا الستة شهور أكبر من العقود، ويأملون في حسم الملف والتجديد معهم جميعاً، مبيناً في نفس الوقت أنه لا يوجد لاعب رفض تجديد عقده مع «الزعيم» كما تم تداوله في بعض الوسائط الإعلامية، وأن الدولي عامر عبد الرحمن من ركائز الفريق ولا يزال لاعب العين وبإذن الله يستمر لفترة قادمة.

ولم يخفِ حماد أن سقف الرواتب كان عائقاً في تأخير تجديد العقود، خصوصاً أن كل لاعب يبحث عن تأمين مستقبله، لذلك كل شيء جائز في عالم الاحتراف.