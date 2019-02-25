400 عام من التشكيل الأوروبي في «مهرجان أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ضمن فعاليات معرضه التشكيلي السنوي الذي يقام هذا العام تحت عنوان «آفاق بعيدة. لوحات لمناظر طبيعية أوروبية من لختنشتاين. المجموعة الأميرية»، ينظم مهرجان أبوظبي 2019، ندوة حوارية وجولة فنية إرشادية بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين وخبراء الفنون، وذلك يوم بعد غد في منارة السعديات.

ويوجه المهرجان دعوة عامة للجمهور من المهتمين بالفنون، للتعرف على قيمة هذه الأعمال الفنية القادمة من عصر النهضة، والحركات الفنية في حقبة فن الباروك، حيث يسلط الضوء من خلال أكثر من سبعين عملاً، على منجز أربعمائة عام من التشكيل، منَ القرن الخامس عشر حتى التاسع عشر، ضمن مجموعة المقتنيات الأميرية من لختنشتاين، والتي تُعتبر إحدى أهَمّ وأعرق المجموعات الخاصة في أوروبا والعالم، كما تستكشف الندوة حركة فن الرسم الأوروبي في القرنين الخامس والسادس عشر، وتأثير العالم الإسلامي على الفنانين في أوروبا.

ويلقي مدير اللوفر أبوظبي؛ مانويل راباتيه الكلمة الرئيسية في مستهل الندوة، التي يشارك فيها: د. جوهان كرافتنر، مدير المجموعة الأميرية، حيث يستعرض تاريخ الأعمال المشاركة في معرض «آفاق بعيدة»، ويقود الجولة الإرشادية التي تعقب الندوة، كما تقدم روز ميري موسو، رئيسة المنسقين في قسم الفنون الحداثية المبكرة في متحف اللوفر أبوظبي، شرحاً حول خبرتها العلمية والتنسيقية حول الأعمال الفنية الأوروبية بين القرنين الخامس والثامن عشر، وتتحدث حول المعرض المقام في اللوفر أبوظبي تحت عنوان «رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي: روائع فنية من مجموعتي لايدن ومتحف اللوفر».