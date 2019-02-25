دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تقوم بإعادة جهاز Kinect من جديد لكن للأعمال #MWC19 ظهر على التقنية بلا حدود.

بعد أن قررت شركة مايكروسوفت إيقاف إنتاج وحدات Kinect في عام 2017، يبدو أنها تتراجع عن قرارها، حيث قامت الشركة بعرض نسخة جديدة من جهاز Kinect خلال مؤتمر الجوالات العالمي MWC في برشلونة اليوم. ولكن هذه المرة، سيعمل الجهاز مع خدمة Azure AI.

وأطلقت الشركة على الجهاز اسم Azure Kinect لكي يتناسب معه ومع منصة العمل، وهو يحتوي على مستشعر عمق وكاميرا عالية الوضوح ومجموعة من الميكروفونات، هذا وبالإضافة إلى كاميرا تنتج صور ثلاثية الأبعاد للمنتجات.

ووفقا لمايكروسوفت، فإن الجهاز أصبح مخصص لاستخدامات عملية هذه المرة، فهو يحتوي على مستشعر عمق بدقة 1 ميجابكسل، ومجموعة الميكروفونات بزاوية 7 درجات، هذا وبالإضافة إلى كاميرا RGB بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر توجيه. ويبلغ حجم الجهاز 5 بوصة، في حين يبلغ سُمكه 1.5 ملم.

وبهذا، فإن الجهاز يعتبر مناسب للشركات، حيث انه يتمكن أخذ صور ثلاثية الأبعاد وجمع البيانات لتوفير حلول ذكية أكثر تطورًا باستخدام خدمات Azure السحابية من مايكروسوفت.

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وحسبما وصفت الشركة الجهاز، فإنه جهاز ذكي، يستطيع أن يرى ويسمع ويفهم من حوله، فهو يفهم البيئة المحيطة والأشياء والحركات، وهذا بفضل دعم الذكاء الاصطناعي.

هناك بالفعل عددًا من الشركات التي بدأت اختبار هذا الجهاز الجديد، بما في ذلك Datamesh و Ocuvera و Ava. وهو يتوفر حاليًا للطلب المسبق بسعر 399 دولار.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تقوم بإعادة جهاز Kinect من جديد لكن للأعمال #MWC19 ظهر على التقنية بلا حدود.