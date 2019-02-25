شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى بوتفليقة يصل إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء امس الأحد إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن طائرة الرئيس بوتفليقة وصلت إلى مطار مدينة جنيف السويسرية مساء اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يجري بوتفليقة بعض الفحوصات الطبية.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن توجه الرئيس بوتفليقة، إلى جنيف اليوم الأحد في رحلة علاجية قصيرة لإجراء فحوصات طبية دورية.

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