شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى : نحرص على تعزيز العلاقات مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقي برهم صالح حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية وجميع دول الجوار.

وخلال لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ ، شدد الرئيس العراقي أن بلاده تنتهج سياسة الانفتاح على محيطه العربي والإقليمي ، فضلا عن تعزيز وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوتر والأزمات على الساحتين العربية والإقليمية.

وأشارت قناة (السومرية نيوز) العراقية الى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والتطورات على الصعيدين العربي والأوروبي..

بدوره ، أكد الملك السعودي حرص بلاده على وحدة العراق ، مجددا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب العراق في تصديه لعصابات الإرهاب ، معربا عن أمله في توسيع آفاق التعاون في جميع المجالات.