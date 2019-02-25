شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تتصدى لهجوم حوثى كبير بمحافظة حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر ميدانية يمنية في محافظة حجة إن قبائل حجور تصدت لهجوم كبير من قبل الميليشيات الحوثية ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

يأتي هذا في وقت شنت فيه مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت تجمعا للحوثيين في الواسط والجوه في العبيسة شرق كشر.حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية مساء اليوم، الأحد.