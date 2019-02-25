شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير «خالد بن سلمان» يستقبل منسوبي وزارة الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، اليوم منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- على الثقة الملكية الكريمة بصدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع.

وأكد سمو نائب وزير الدفاع في تصريح له اعتزازه بهذه الثقة الكريمة وعدها تكليفا وتشريفا ومسؤولية، سائلا الله أن يعينه عليها، وأنه سيضع نصب عينيه الإسهام الجاد في خدمة دينه ومليكه ووطنه بما يوازي هذه الثقة الكريمة.

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كما أعرب سموه عن شكره وامتنانه لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز– حفظه الله – واعتزازه بالعمل مع سموه واستفادته من توجيهات سموه الكريم، مما كان لها الأثر بما حصل عليه من خبرات بعمله وما اكتسبه من مهارات كانت هي العون له بعد الله فيما كلف به من مهام وستكون بإذن الله مناراً ومرشداً لسموه بعمله في وزارة الدفاع.

وأكد سموه أن توليه بعض الملفات التي كلفه بها سمو نائب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ستسهم إن شاء الله في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الدفاع مسترشدًا بالتوجيهات الكريمة لسمو نائب خادم الحرمين الشريفين والعمل فيما تحقق على يد سموه الكريم في برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما أنه سيعمل وفقاً لرؤية المملكة 2030.