شكرا لقرائتكم خبر عن في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نقل نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في أولى مهامه العملية في منصبه الجديد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -لرجال القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي.

وأكد الأمير خالد بن سلمان خلال جولته الميدانية أمس على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي الذي يتحلى به جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية.

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منوهًا بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو، وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الوطن.

واستمع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال جولته إلى شرح مفصل عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن. منوهًا بالإمكانيات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة، التي كان لها الأثر في تمكُّنهم -بإذن الله- من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه.

وأعرب المرابطون عن شكرهم وتقديرهم لنائب وزير الدفاع، واهتمامه بهم، متمنين لسموه التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.