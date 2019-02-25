هذا الموضوع TCL تقدم إصدار أحمر اللون من هاتف BlackBerry Key2 في مؤتمر #MWC19 ظهر على التقنية بلا حدود.
لازالت شركة TCL تقدم لنا العديد من المفاجئات في مؤتمر MWC 2019، فإلى جانب إعلانها عن هواتف Alcatel الجديدة، كشفت الشركة أيضًا عن إصدار جديد أحمر اللون من هاتف BlackBerry Key2.
فقد أطلقت الشركة هاتف Key2 الجديد عالميًا اليوم، وهو يشبه تمامًا إصدار Key2 LE السابق ولكن مع لون أحمر جديد.
وعلى ما يبدو، فإن المواصفات هي نفسها الموجودة بـ Key2 LE، بما في ذلك الشاشة ذات 4.5 بوصة المزودة بلوحة مفاتيح QWERTY، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 660 والذاكرة العشوائية ذات سعة 6 جيجابايت.
وبهذا، فإن الاختلاف يظهر فقط في اللون وفي بعض الوظائف المتعلقة بالنظام، حيث أن خدمة Hub+ توفر “شريط إجراءات” جديد، كما أن كل من تطبيقات BlackBerry Hub و Calendar يحصلان على واجهة مستخدم حديثة.
يتوفر هذا الإصدار الجديد بسعر 749 دولار، وقد بدأت الشركة بتلقي الطلبات المسبقة بدءًا من اليوم عبر هذا الرابط.
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هذا الموضوع TCL تقدم إصدار أحمر اللون من هاتف BlackBerry Key2 في مؤتمر #MWC19 ظهر على التقنية بلا حدود.
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