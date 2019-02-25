دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة MWC19: مايكروسوفت تكشف النقاب عن جهاز Azure Kinect بدعم خدماتها السحابية

بدأت مايكروسوفت مؤتمرها الخاص بكونغرس الهواتف العالمي MWC 2019 بعرض نسخة جديدة من جهاز Kinect للتعرف على الأشياء ولكن هذه المرة يعمل مع الخدمة السحابية أجور أو Azure. وأطلقت الشركة اسم Azure Kinect على الجهاز ليتناسب معه ومع منصة العمل.

ويقدم Azure Kinect كاميرا ثلاثية الأبعاد تستطيع إنتاج صورًا ثلاثية الأبعاد للمنتجات، وهو ما يجعلها مناسبة للشركات من أجل أخذ صورًا ثلاثية الأبعاد وجمع البيانات لتوفير حلول ذكية أكثر تطورًا باستخدام خدمات آجور السحابية من مايكروسوفت.

تقول جوليا وايت نائب رئيس مايكروسوفت بأن Azure Kinect يعتبر جهازًا ذكيًا، حيث أنه لا يرى ويسمع الناس حوله ولكنه يفهمهم، ويفهم البيئة المحيطة والأشياء والحركات، وذلك بالطبع بفضل دعم الذكاء الاصطناعي من خدمات مايكروسوفت السحابية.

الجهاز سيكون متاحًا للمستخدمين للطلب المسبق قبل إطلاقه في الأسواق، وسيكون بسعر 399 دولارًا أمريكيًا.

التدوينة MWC19: مايكروسوفت تكشف النقاب عن جهاز Azure Kinect بدعم خدماتها السحابية ظهرت أولاً على عالم التقنية.