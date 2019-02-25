دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سينسور فل فريم جديد من سوني بجودة 8K وبوضوح 60 ميجابكسل

لا زالت التقارير الصحفية تتوالى عن منتجات سيتم اطلاقها قريباً، وفيما يلي سنلقي نظرة خاطفة لما سيحدث في صناعة الكاميرات.

يقال إن سوني تستعد للإعلان عن سينسور فل فريم بإصدارين مختلفين أحدهما سيكون قادرًا على التقاط صور بوضوح 60 ميجابكسل وعمق الوان 16 بت وتسجيل الفيديو بجودة 8K.

نشر موقع sonyalpharumors الشهير والذي يتحدث فقط عن أخبار سوني مع يقين شبه مؤكد – وردت المعلومات من مصدر موثوق به – أن سينسور فل فريم الجديد من سوني سوف يتمتع بالمواصفات الظاهرة في الصورة.

© alqiyady سينسور فل فريم جديد من سوني بجودة 8K وبوضوح 60 ميجابكسل

* سينسور فل فريم سوني الإصدار الاول

– وضوح 60 ميغابكسل.

– عمق الوان 16 بت (وهو جنون،عادة يجب أن يكون 8 بت).

– 4.6 صورة / ثانية بعمق الوان 16 بت.

– 12 صورة / ثانية بعمق الوان 14 بت.

– تصوير 8K بسرعة 30 اطار / ثانية بعمق الوان 12 بت.

– تصوير 8K بسرعة 60 اطار / ثانية بعمق الوان 10 بت.

– فيديو 4K بسرعة 60 اطار / ثانية بعمق الوان 12 بت.

– تصوير FHD بسرعة 300 اطار / ثانية بعمق الوان 10 بت.

* سينسور سوني فل فريم سوني الإصدار الثاني

– وضوح 36 ميغابكسل.

– 10 صور / ثانية بعمق 16 بت.

– 60 صورة / ثانية بعمق 10 بت.

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– نظام تركيز تلقائي للكشف عن الراحل (PDAF).

على الورق فإن [أجهزة الاستشعار] يمكن ان تصور [صور RAW 16 بت] لكن في الغالب فإن مواصفات الكاميرا لن تقدر على الاستفادة القصوى من قدرة سينسور فل فريم الجديد من سوني، ولكن ما هو رائع هو أنه يوجد على الورق جودة 8K.

أضاف موقع sonyalpharumors قد سمع أيضا من المصدر أن سينسور فل فريم الجديد سيكون لديه المميزات التالية:

– Weighted pixel binning: يحسن جودة الصورة عند تصوير مقاطع الفيديو باستخدام binel pixel، ظهرت بالفعل في الكثير من أجهزة استشعار سوني الأخرى.

– وضعية new dual-gain ADC: يحسّن النطاق الديناميكي بمقدار درجتين تقريبًا، يفقد المستشعر سرعة 50٪ عند استخدامه، التفاصيل غير معروفة حتى الآن، ولكنها موجودة بالفعل في مستشعر X-T3.

– ميزة Digital Overlap HDR: إنها مثل Bracketing ولكن يمكنك التقاط إطارين في نفس الوقت تقريبًا! (الحد الأدنى لسرعة الغالق هو 1/6000 ثانية فقط)، كل هذه المستشعرات الجديدة بحجم 3.76 بكسل لها هذه الوظيفة.

© alqiyady سينسور فل فريم جديد من سوني بجودة 8K وبوضوح 60 ميجابكسل

سينسور فل فريم الجديد من سوني بإصداريه سيكون متوفر على كل الكاميرات الخاصة بشركة Sony وكذلك شركات الجهات الخارجية التي تستخدم أجهزة الاستشعار من سوني.

حتى لو كانت هذه المستشعرات تُباع فقط لشركات أخرى وليست مستخدمة داخليًا، فإنها تعطينا إشارة أساسية حول ما قد يقدمه الجيل القادم من كاميرات سوني.

ما رأيك بهذا المستشعر الجديد من سوني؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات، ولا تنسى مساعدتنا في تقديم محتوى افضل عن طريق تقييم الموضوع في الأسفل.

هذا الموضوع سينسور فل فريم جديد من سوني بجودة 8K وبوضوح 60 ميجابكسل ظهر أولاً على Creative School Arabia.المزيد:

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