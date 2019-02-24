شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد غذائية فاسدة داخل استراحة مخالفة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

تمكنت الفرق الميدانية بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة، وإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة وبلدية البيداء الفرعية، من ضبط استراحة مخالفة خارج النطاق العمراني يتم بداخلها تصنيع الأجبان والسمن والعسل بشكل مخالف، وفي بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن محمد الزهراني: أن الفرق الميدانية بأمانة المنطقة وإدارة التحريات والبحث الجنائي ضبطت استراحة مخالفة خارج منطقة الدائري الثالث غرب المدينة المنورة يتم من خلالها تصنيع وتخزين الأجبان والعسل والسمن في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، كما يتم أيضاً وضع استكرات محلية الصنع على المنتجات المستوردة بعد تعبئتها داخل الاستراحة.

وأضاف “الزهراني” أنه جرى إتلاف العسل والأجبان والألبان المجمدة والسمن والزيت الزيتون وشمع العسل، بالإضافة لكمية من العسل منتهي الصلاحية بكمية تتجاوز 3100 كيلوجرام، وجرى تسليم الوافد والوافدة المتورطين للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية.