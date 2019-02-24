شكرا لقرائتكم خبر عن «الحناكي» يكشف عن أفضل الوسائل لرفع المستوى المعيشي للمتقاعد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح أسامة الحناكي، مدير برنامج تصميم السياسات وكسب التأييد، في مؤسسة الملك خالد الخيرية، الوسائل التي يجب القيام بها لرفع المستوى المعيشي للمتقاعد.
وقال الحناكي خلال مداخلة له في برنامج “معالي المواطن” المذاع على قناة mbc، إن أفضل وسيلتين لرفع المستوى المعيشي للمتقاعد هما: ربط معاش التقاعد بالتضخم؛ وبالتالي عندما يكبر الشخص في السن وتتكالب عليه صعوبات الحياة أو تكاليف المعيشة، فإن الدعم الذي يتلقاه من المعاش التقاعدي يتماشى مع هذا الارتفاع.
وأضاف أن الوسيلة الثانية تتمثل في أن يقدم نظام الضمان الاجتماعي الفارق في المبلغ الذي يوفر الحياة الكريمة للمتقاعدين.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحناكي» يكشف عن أفضل الوسائل لرفع المستوى المعيشي للمتقاعد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.