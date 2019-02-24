دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة MWC19: مايكروسوفت تكشف النقاب عن نظارة الواقع المختلط HoloLens 2 بسعر 3,500$

© Tech World قدمت بواسطة MWC19: مايكروسوفت تكشف النقاب عن نظارة الواقع المختلط HoloLens 2 بسعر 3,500$

مايكروسوفت لم تعد تطور الهواتف الذكية كباقي الشركات، لكنها كانت حاضرة في كMWC19: مايكروسوفت تكشف النقاب عن نظارة الواقع المختلط HoloLens 2 بسعر 3,500$ونغرس الهواتف العالمي في برشلونة قبل قليل وكشفت النقاب عن الجيل الجديد من نظارات الواقع المختلط التي تطورها – وهي HoloLens 2 التي تقدم مزايا جديدة وأبعاد مختلفة لاستخدام تقنيات الواقع.

وتعتبر النظارة الجديدة أفضل بجميع القياسات من الجيل السابق، فهي تقدم مجال رؤية أكبر، وتقنيات متقدمة أكثر وأكبر وضوحًا، بالإضافة إلى التصميم المريح وسرعة التجاوب مع تقنيات الواقع، والحماية الأعلى بفضل تقنية التعرف على العين عن ارتداء النظارة.

تقدم HoloLens 2 مجالًا للرؤية أكثر مرتين من النظارة السابقة، وهو ما يتيح القدرة على رؤية المحيط بشكل أكبر خاصة وأن النظارة السابقة كانت تقدم رؤية للأشياء الواقعة أمام النظارة فقط.

وعملت مايكروسوفت على تطوير نسخة من نظام تشغيلها ويندوز لتناسب HoloLens 2 مع إضافة حزم الواقع المعزز والافتراضي لزيادة حجم التفاعل، حيث تتيح الشركة صناعة محيط متكامل ليتناسب مع احتياجات المستخدمين والوقوف على تناسب هذا المحيط مع المحيط الحقيقي.

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وأعلنت الشركة عن عدد من التطبيقات والتقنيات التي توفر المزيد من الخيارات للمستخدمين للتمتع بتقنيات الواقع المختلط بينها تقنيات الهولوغرام والاتصال بشكل مختلف

وتأتي هذه النظارة بعد 4 سنوات من إطلاق الجيل الأول تقريبًا، وستكون متاحة للطلب المسبق بسعر 3,500$. كما ستسمح مايكروسوفت للشركات بطلب نظارات مخصصة تناسب احتياجاتها مع بعض التعديلات على الشكل والتصميم وتوفير تطبيقات تناسب الأعمال وهو ما فعلته Trimble مع تصميم نظارة Trimble XR10 المبينة على HoloLens 2 كما يظهر في الصورة السابقة.

التدوينة MWC19: مايكروسوفت تكشف النقاب عن نظارة الواقع المختلط HoloLens 2 بسعر 3,500$ ظهرت أولاً على عالم التقنية.