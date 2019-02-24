أسماء الأسد في شوارع ريف حمص (صور)

وظهرت أسماء الأسد في لقاء مع عائلات سورية بسيطة، في قريتي الشرقلية ومرج القطا ب بريف حمص، "استفادت جميعها من برامج التسليف المتناهي الصغر الخاص ببرنامج مشروعي"، حسبما نشرت صفحة الرئاسة السورية على موقع فيسبوك.
ويدير برنامج "مشروعي"، الذي يعمل بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية، محفظة قروض قيمتها حاليا أكثر من 3.6 مليار ليرة سورية، موزعة على 646 صندوقا في 10 محافظات سوريا.
واستفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 76 ألف شخص في المحافظات السورية التي يعمل ضمنها، عبر تمويل مئات المشاريع التجارية والخدمية والزراعية والتعليمية ومشاريع الثروة الحيوانية.
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