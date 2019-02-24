قطر تعلن وصول قوات برية وبحرية إلى السعودية... ماذا يحدث في المنطقة الشرقية

وتشارك قطر إلى جانب بقية دول مجلس التعاون الخليجي في تمرين عسكري "درع الجزيرة المشترك 10"، وذلك بقوات برية وبحرية وجوية، حسب وزارة الدفاع القطرية.

وأكدت الوزارة على حسابها بموقع تويتر، أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين، ويهدف إلى "تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين قوات دول مجلس التعاون الخليجي".

ينطلق في المنطقة الشرقية السعودية، تمرين "درع الجزيرة" العسكري المشترك بين قوات المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يأتي بالتزامن مع مناورات "الولاية 97" الإيرانية في الخليج.

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وقال قائد المنطقة الشرقية، قائد قوة الواجب المشتركة في التمرين، اللواء الركن عبد الله القحطاني، إن جميع القوات جاهزة لبدء تنفيذ التمرين، الذي يعد من أضخم المناورات العسكرية في المنطقة، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.