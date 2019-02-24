خادم_الحرمين يلتقي رئيس وزراء #هولندا

صحيفة الخليج الالكترونية

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم دولة رئيس وزراء هولندا مارك روتيه.

وتم خلال اللقاء، بحث فرص التعاون بين المملكة وهولندا، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

Advertisements

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الهولندي، مستشار دولة رئيس الوزراء دافيد دي ويل، ومدير إدارة الشرق الأوسط جوفري فون، ومسؤول السياسات بإدارة الشرق الاوسط لاوغنز فان، والمتحدث الرسمي لدولة رئيس الوزراء يوزجا فان.ر