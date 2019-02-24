شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف عن خريطة الأمطار والغبار المتوقعة غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تقلبات جوية على عدة مناطق، غداً الاثنين، تتمثل في نشاط في الرياح السطحية والغبار وهطول الأمطار.

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وتشمل الحالة الجوية، العديد من المناطق هي: “الرياض، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، ومكة المكرمة”.

كما تشمل الحالة الجوية، كما أعلنت هيئة الأرصاد، مناطق: جازان، ونجران، وعسير، والباحة، والشرقية.