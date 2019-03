دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الكاميرات والعدسات المستخدمة لتصوير أفلام الأوسكار 2019

دعونا نلقي نظرة على الكاميرات والعدسات التي استخدمت في تصوير الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار 2019 للحصول على جائزة أفضل صورة وأفضل تصوير سينمائي حيث حافظت آرري على سيطرتها كمجموعة كاميرات السينما القياسية للأفلام المرشحة لهذه السنة، هيا بنا نبدأ! * الكاميرات والعدسات التي صورت الأفلام المرشحة لـ الأوسكار 2019

الكاميرات والعدسات المستخدمة لتصوير أفلام الأوسكار 2019 * فيلم A Star Is Born

8 ترشيحات أوسكار: أفضل صورة، أفضل تصوير سينمائي، أفضل ممثلة، أفضل ممثل، أفضل ممثل مساعد، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل أغنية أصلية، أفضل مزج صوت.

المخرج: برادلي كوبر

مدير التصوير: ماثيو ليباتيك

الكاميرا: ARRI Alexa Mini

العدسات: عدسات Angenieux Optimo Anamorphic 30-72 & 56-152 بالإضافة الى Cooke Anamorphic/i SF Camtec Vintage Series وأيضاً Kowa Cine Prominar.

صيغة التسجيل: Codex ARRIRAW 2.8K / 3.4K

الكاميرات والعدسات المستخدمة لتصوير أفلام الأوسكار 2019 * فيلم Black Panther

7 ترشيحات لـ الأوسكار 2019 : أفضل صورة، أفضل تصميم أزياء، أفضل أغنية أصلية، أفضل موسيقى أصلية، أفضل مزج صوت ، أفضل مونتاج صوتي ، أفضل تصميم إنتاج.

المخرج: ريان كوجلير

مديرة التصوير: راشيل موريسون

الكاميرا: ARRI Alexa XT Plus

العدسات: Panavision Primo

صيغة التسجيل: Codex ARRIRAW 3.4K

الكاميرات والعدسات المستخدمة لتصوير أفلام الأوسكار 2019 * فيلم BlacKkKlansman

6 ترشيحات أوسكار: أفضل صورة، أفضل مخرج، أفضل ممثل مساعد، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل موسيقى أصلية ، أفضل مونتاج فيلم.

المخرج: سبايك لي

مدير التصوير: Chayse Irvin

الكاميرات: Panavision Panaflex Millennium XL2 و Arricam LT بالإضافة الى Aaton Penelope و Aaton XTR Prod.

العدسات: زايس ماستر برايم، Panavision Super Speed ​​MKII وأيضاً عدسات Ultra Speed MKII، PVintage.

الكاميرات والعدسات المستخدمة لتصوير أفلام الأوسكار 2019 * فيلم Bohemian Rhapsody

5 ترشيحات لـ الأوسكار 2019 : أفضل صورة، أفضل ممثل، أفضل مزج صوت، أفضل مونتاج صوتي ، أفضل مونتاج فيلم.

المخرج: بريان سينجر.

مدير التصوير: نيوتن توماس سيجل.

الكاميرات: ARRI Alexa 65 ، ARRI Alexa SXT، Arriflex 35 BL

العدسات: Hasselblad Prime DNA و Prime 65-S بالإضافة إلى Cooke Speed Panchro

صيغة التسجيل: ARRIRAW 6.5K / 3.4K

الكاميرات والعدسات المستخدمة لتصوير أفلام الأوسكار 2019 * فيلم Cold War

3 ترشيحات لـ الأوسكار 2019 : أفضل مخرج، أفضل تصوير سينمائي، أفضل فيلم بلغة أجنبية.

المخرج: باول باوليكووسكي.

مدير التصوير: Lukasz Zal.

الكاميرا: ARRI Alexa XT.

العدسات: Cooke S5 و Zeiss Ultra Prime و Angenieux Optimo

صيغة التسجيل: Codex ARRIRAW 3.4K

الكاميرات والعدسات المستخدمة لتصوير أفلام الأوسكار 2019 * فيلم The Favourite

10 ترشيحات أوسكار: أفضل صورة، وأفضل مخرج، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل تصميم أزياء، وأفضل تصميم إنتاج، وأفضل مونتاج فيلم.

المخرج: يورغوس لانثيموس

مدير التصوير: روبي ريان

الكاميرات: Arricam LT و Arricam ST و Panavision Panaflex Millennium XL2.

العدسات: Panavision PVintage بالإضافة الى عدسات نيكون نيكور!

صيغة التسجيل: 35 ملم (كوداك).

الكاميرات والعدسات المستخدمة لتصوير أفلام الأوسكار 2019 * فيلم The Green Book

5 ترشيحات أوسكار: أفضل صورة، أفضل ممثل، أفضل ممثل مساعد، أفضل سيناريو أصلي، أفضل مونتاج فيلم.

إخراج: بيتر فارليلي

مدير التصوير: شون بورتر

الكاميرا: ARRI Alexa Mini

العدسات: لايكا Summilux-C

صيغة التسجيل: ARRIRAW 3.4K

الكاميرات والعدسات المستخدمة لتصوير أفلام الأوسكار 2019 * فيلم Never Look Away

2 ترشيح لـ الأوسكار 2019 : أفضل تصوير سينمائي، أفضل فيلم بلغة أجنبية.

إخراج: فلوريان هينكل فون دونرسمارك

مدير التصوير: كالب ديشانيل

الكاميرا: ARRI Alexa XT Plus

العدسات: زايس ماستر برايم

صيغة التسجيل: ARRIRAW

الكاميرات والعدسات المستخدمة لتصوير أفلام الأوسكار 2019 * فيلم Roma

10 ترشيحات أوسكار: أفضل صورة، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مخرج، أفضل ممثلة، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل سيناريو أصلي، أفضل فيلم بلغة أجنبية، أفضل مزج صوت، أفضل مونتاج صوت ، أفضل تصميم إنتاج.

المخرج: ألفونسو كوارون

مدير التصوير: ألفونسو كوارون

الكاميرا: ARRI Alexa 65

العدسات: برايم 65

صيغة التسجيل: ARRIRAW

الكاميرات والعدسات المستخدمة لتصوير أفلام الأوسكار 2019 * فيلم Vice

8 ترشيحات أوسكار: أفضل صورة، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل ممثل مساعد، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل ماكياج وتسريح شعر، وأفضل مونتاج.

المخرج: آدم مكاي

مدير التصوير: جريج فريزر

الكاميرات: Arricam LT و Arricam ST و Arriflex 235 و Arriflex 435 و Bolex.

العدسات: Cooke Anamorphic / i، Todd-AO و Zeiss Super Speed و Angenieux HR.

برأيك من سيفوز بجائزة أفضل تصوير سينمائي في حفل الأوسكار 2019 ؟

