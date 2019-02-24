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القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" مساء اليوم الأحد 24 فبراير / شباط: "مليشيا الحوثي صعدت خروقها وقصفها لمواقع قوات الجيش في الحديدة، بالتزامن مع اقتراب موعد انسحابها من موانئ المحافظة، الذي يبدأ يوم غد الاثنين".
© AFP 2018 / Ahmad Al-Basha
وقال بيان الجيش: "تصعيد المليشيا قبل موعد انسحابها من موانئ الحديدة بساعات، مؤشرا واضحا على نيتها الالتفاف على الاتفاق، الذي وقعت عليه مؤخرا كما فعلت مع اتفاق السويد".
وكان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الفريق مايكل لوليسغارد، قد اقترح آلية لإعادة انتشار القوات من موانئ ومدينة الحديدة، وفق مرحلتين، الأولى مزمنة بأربعة أيام تبدأ بانسحاب "أنصار الله" من موانئ الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلومترات، مقابل انسحاب القوات الحكومية من مثلث كيلو 7 إلى شرق مطاحن البحر الأحمر مسافة كيلو متر واحد، تعقبها مرحلة ثانية تتضمن انسحاب "أنصار الله" من ميناء الحديدة والمواقع الحرجة.
وتربط الحكومة اليمنية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، بالاتفاق الشامل على كافة البنود المتضمنة إعادة الانتشار والانسحاب وإدارة الموانئ والسلطة المحلية والقوات المحلية وتنفيذها بشكل كامل.
وأرجأ الفريق لوليسغارد، تنفيذ المرحلة الأولى من خطته، إلى يوم غد الاثنين.
ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين"، في وقت سابق من اليوم عن مصدر مطلع على أعمال اللجنة قوله إن تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة جاء نتيجة تأخر رد ممثلي وفد الرياض (وفد الحكومة اليمنية)".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني: "الحوثيون" لا يرغبون في تنفيذ خطة إعادة الانتشار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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