شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع أمطاراً وغباراً على هذه المناطق.. ويحذر من «تجمع الرمال» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، نشاطاً للرياح المثيرة للأتربة، من خفيفة إلى متوسطة، غداً الاثنين، على الشرقية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان، وهي رياح من شمالية إلى شمالية شرقية.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “الحدود السعودية القطرية الإماراتية انتبهوا من تجمع الرمال على الطرق الرابطة بينها”.
وتابع الحصيني: “حالة ممطرة متوقعة بإذن الله على أجزاء من مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والشرقية والشمالية وعسير والباحة وجازان ونجران الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، يرافق ذلك نشاط للرياح مثيرة للغبار من خفيفة إلى متوسطة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس”.
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