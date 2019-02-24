شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 12 شخصاً في حادث مروع بحوطة بني تميم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأُصيب 7 آخرون؛ جراء حادث مروري وقع صباح اليوم الأحد، بطريق الحيانية – جنوب غربي محافظة حوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم قد استقبل 12 شخصاً من بينهم خمس وفيات؛ مواطن و4 وافدين، و7 حالات إصاباتهم متفرقة ومتفاوتة في درجة الخطورة، وعلى الفور باشر الفريق الطبي حالة المصابين بتوفير العلاجات اللازمة لهم ونقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى نفسه.

فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث وفتحت ملف تحقيق للحادثة التي كشفت تفاصيلها الأولية أن مواطناً يقل عدداً من مخالفي ومخالفات نظام الإقامة فقد السيطرة على المركبة في أثناء عبوره الطريق وسط الحيانية فانقلبت مركبته مرات عدة.

وطالب عددٌ من الأهالي بضرورة تزويد مخفر الحيانية بعدد من رجال الأمن والسيارات الأمنية لمنع عبور مهرِّبي مخالفي الإقامة، إضافةً إلى توفير مركز للهلال الأحمر بالمنطقة.