الملك سلمان يؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية ويهاجم إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأحد إن المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وجدد هجومه على إيران بسبب دعمها لجماعة الحوثي اليمنية و“التدخلات السافرة“ في شؤون دول المنطقة.

وقال الملك سلمان، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر على مدى يومين ”المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للازمة اليمينة على أساس المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216“.

وأضاف ”كما نؤكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية، وحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي“.

وجدد الملك انتقاداته لإيران التي تنافس بلاده على كسب النفوذ في المنطقة.

وقال ”ما يقوم به النظام الإيراني من دعم لهذه الميليشيات وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى، يتطلب موقفا دوليا موحدا لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي“.

وتقود السعودية والإمارات التحالف العربي الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 لمحاولة إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بعدما أجبرها الحوثيون على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

ويعتبر الصراع على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران ولم يتحقق لأي طرف تفوق عسكري واضح حتى الآن.

وينفي الحوثيون تلقيهم المساعدة من طهران ويقولون إنهم يثورون على الفساد ويسيطرون على أغلب المراكز الحضرية بما يشمل العاصمة فيما تسيطر حكومة هادي على ميناء عدن جنوب البلاد وعدد من المدن الساحلية.

وكانت جماعة الحوثي والحكومة اليمنية قد اتفقتا خلال محادثات جرت في ديسمبر كانون الأول في السويد على سحب قواتهما من ميناء الحديدة الرئيسي بحلول السابع من يناير كانون الثاني بموجب هدنة استهدفت الحيلولة دون اندلاع هجوم شامل على الميناء وتمهيد الطريق أمام مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام.

لكن الاتفاق تعثر بسبب الخلاف على السيطرة على المدينة المطلة على البحر الأحمر والتي تمثل شريان الحياة للملايين الذين يواجهون خطر الجوع.

وقال الملك سلمان يوم الاحد ”بذلت المملكة في سبيل إنجاح مشاورات السويد جهودا كبيرة، وتدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة وتحميل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية عن الوضع القائم في اليمن“.