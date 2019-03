دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة MWC19: هواوي تكشف عن رقاقة الجيل الخامس Balong 5000

كشفت هواوي في خضم مؤتمرها الخاص بكونغرس الهواتف العالمي MWC 2019 في مدينة برشلونة في اسبانيا، عن

Powered by the Balong 5000 chipset, the #HUAWEI5GCPE Pro can download a 1GB HD video clip within three seconds, or stream a 8K video without lag. #ConnectingTheFuture pic.twitter.com/6DQfUNYC5n