دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سعر ومواصفات ساعة سامسونج جالاكسي “Active” الجديدة

تحاول شركة سامسونج الرائدة في مجال الهواتف الذكية، والتي أطلقت عدة هواتف مذهلة مؤخرًا، منح ساعاتها الذكية فرصة أخرى، وذلك بإطلاق ساعة سامسونج الجديدة جالاكسي “Active”، فتعالوا معنا نتعرف أهم مواصفات ومميزاتها وسعرها.

سعر ساعة سامسونج “Active”

تم تحديد سعر ساعة سامسونج “Active” بمبلغ 199.99 دولارًا ، فإذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وقمت بالطلب المسبق مباشرًة من سامسونج، فستحصل أيضًا على لوحة شحن لاسلكية مجانية، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الصفقة ستنتشر حول بقية العالم.

تصميم الساعة

هذه ساعة ذكية أخرى مستديرة من سامسونج، على عكس ساعات جالاكسي ووتش، حيث لا يوجد إطار دوار فيها مثل الإصدارات السابقة، في ما نفترض أنه محاولة لجعل تصميم رياضي للارتداء، ويبدو أنها أخف بكثير من الساعة الأخيرة، ولكن إذا كنت معتادًا على استخدام ساعة جالاكسي، فقد لا تفاجأ بسرور أكثر الطرق سهولة في التنقل.

على الجانب الأيمن من الساعة ستجد مفتاحين للتشغيل، أما في المنتصف شاشة عرض بزاوية 360 × 1.1 بوصة، بينما يأتي الجسم بحجم واحد فقط.، كما أنها مقاومة للماء “IP68” مما يعني أنك ستتمكن من ارتداء هذا عند التوجه إلى المسبح للسباحة.

ميزة الساعة للرياضيين

تأتي ساعة سامسونج جالاكسي “Active” مع جهاز مراقبة معدل ضربات القلب مثل الساعة الذكية المتوسطة، ولكنها أيضًا قادرة على قياس مستويات التوتر لديك، وتلاحظ عندما يرتفع معدل خفقان القلب، ومن هناك سوف يخبرك أن تأخذ بعض الوقت لمراقبة الإجهاد الخاص بك وحتى يوصي بتمارين التنفس بالنسبة لك للقيام بها.

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البطارية والمواصفات

تأتي ساعة جالاكسي “Active” ببطارية بقوة 230 مللي أمبير في الساعة، وهو أمر منطقي لأنه أصغر من كلا النسختين في جالاكسي ووتش، حيث يتم الشحن من خلال الشاحن اللاسلكي، مما يعني أنه يمكنك تعزيزها باستخدام منصات الشحن “Qi” أو جهاز جالاكسي S10 الجديد مع ميزة الشحن في اتجاهين.

وتتميز ساعة سامسونج الجديدة بمعالج ثنائي النواة سامسونج “Exynos 9110” مع 768 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وهو إعداد مماثل لما نجحت الشركة في تحقيقة في الجيل الأخير.

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