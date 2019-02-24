رئيس وزراء إيطاليا: يجب حل الأزمات العربية ومنح الشعوب أمل في السلام

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جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة العربية الأوروبية، التي تعقد في شرم الشيخ اليوم الأحد 24 فبراير / شباط.
© Sputnik . Алексей Дружинин
وتابع: "يجب أن يتطور التعاون العربي الأوربي ويضع أجندة لكل المجالات"، مضيفا: "أجندتنا المشتركة يجب أن تتضمن دور المرأة وأن نستثمرها".
وأشار إلى أن الهجرة يجب أن تحل من خلال منهجية متعددة، وأن الأوربيين هم أكثر المستثمرين في الدول العربية ويجب التعاون في مجال كفاءة استخدام الطاقة ومزيد من العمل من أجل الطاقة المتجددة".
وتابع: "لدي أمل في أن تكون القمة بداية لمنهج تشاركي حتى نستثمر في الأجيال الجديدة".
وانطلقت، اليوم الأحد، في شرم الشيخ، وتستمر ليومين، قمة الاتحاد الأوروبي — الجامعة العربية الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفداً من الطرفين.
ويترأس جلسات القمة من الطرف العربي، رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.
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