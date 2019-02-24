الملك سلمان يوجه طلبا لإيران من القاهرة

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وأوضح الملك سلمان، خلال كلمته أمام القمة العربية الأوروبية اليوم الأحد 24 فبراير/ شباط، إن الحوثيين يتحملون مسؤولية ما يحدث في اليمن، مؤكدا على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفق القرار الأممي 2216.

ودعا العاهل السعودي إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق علية في السويد وإدانة الحوثيين لإطلاق الصواريخ الحوثية تجاة السعودية، التي بلغ عددها أكثر من 200 صاروخ.

ولفت الملك سلمان إلى دعم إيران للحوثيين وطالب بموقف دولي للضغط على إيران لمنعها من التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، ودعا للحل للسياسي لمشاكل المنطقة.

وأكد الملك سلمان على أهمية العمل العربي المشترك لمحاربة الإرهاب، داعيا إلى أن تنجح القمة في إيجاد حلول لحل مشاكل عالمية.

ولفت إلى أن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تستقيم بدون الاحترام المتبادل لشؤون الدول الداخلية فيما بينهما، مضيفا: "ما يعزز اهتمامنا بهذه القمة هو اهتمامنا بالشراكة العربية الأوربية، التي تستلهم من الماضي للحاضر".

وانطلقت، اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ، المصرية، وتستمر ليومين، قمة "الاتحاد الأوروبي — الجامعة العربية" الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفداً من الطرفين.

ويترأس جلسات القمة من الطرف العربي، رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.