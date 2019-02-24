الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين تجدد الثقة بالإجماع في عبداللطيف المتوكل

الخليج - حسن القبيسي

جددث الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، مساء الجمعة 22 فبراير 2019 بالمركب الثقافي “ثريا السقاط” بالدارالبيضاء، الثقة بالإجماع في عبد اللطيف المتوكل رئيسا لولاية جديدة، مدتها أربع سنوات.

وجاء انتخاب المتوكل خلال جمع عام عادي اختار له منظموه شعار “ملتزمون بأخلاقيات الرياضة والمهنة الإعلامية”، تقدم فيه مرشحا وحيدا، بعد المصادقة على التقريرين المالي والأدبي.

ووعد المتوكل بتحمله مسؤولية رئاسة الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين “بالعزيمة والحماس نفسيهما، اللذين ميزا ولايته الماضية”، حسب تعبيره، متوجها بالشكر إلى كل من جدد فيه الثقة ليكون على رأس الرابطة خلال الأربع سنوات المقبلة، وإلى الشركاء المدعمين للرابطة ماليا ومعنويا.

واعتبر الرئيس المنتخب أن حصيلة الولاية المنقضية “كانت إيجابية”، مؤكدا التزامه بالتشبث بالمبادئ، التي أسست من أجلها الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، قبل 19 سنة، وفي مقدمتها “الدفاع عن الصحافي الرياضي وكرامته والقضايا الرياضية”، كما استغل المناسبة ليعلن رسميا عن أن نسخة سنة 2019 لملتقلى محمد بوعبيد للإعلاميين الرياضيين ستحتضنها مدينة العيون .

وشهد الجمع أيضا انتخاب مكتب تنفيذي جديد للرابطة يضم كلا من هشام فرج (قناة الرياضية” وأحمد نعيم (راديو مارس) ويونس الخراشي (أخبار اليوم) وعبد الرحمان إيشي (لوماتان / الصباح) وسعيد ياسين (إذاعة عين الشق) ويوسف بصور (الأحداث المغربية) وصلاح الدين محسن (الصباح) ورشيد محاميد (المساء) ومحمد بلعودي (الجريدة الإلكترونية 360) وسفيان أندجار (الأخبار) وسهام البوش (الرياضية) وسعيد ناوم الأحداث المغربية) ومحمد العدلاني (الأحداث المغربية) ومحمد أمين متبار (الجريدة الإلكترونية هسبريس) وفتيحة الهواري (رسالة الأمة) ومحمد عبد الرزاق (الرياضية) ومحمد أجي (الصحراء المغربية) وعبد الجليل قسبان (الأنباء).

واستعرض التقرير الأدبي، الذي تلاه الكاتب العام سعيد ياسين، أبرز الأنشطة التي أشرفت على تنظيمها الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين من ملتقيات وندوات فكرية ودوريات رياضية في كرة القدم والغولف، ومنها على الخصوص ملتقى “محمد بوعبيد للإعلاميين الرياضيين” ، أو شاركت فيها خارج وداخل المغرب.

كما أعلن التقرير عن ميلاد “مؤسسة الرابطة للأبحاث والتوثيق في المجال الرياضي”، التي دشنت مشاريعها بإصدار كتاب تحت عنوان “يوميات ريو..مشاهدات على هامش الأولمبياد”، لمؤلفه الصحافي يونس الخراشي عضو المكتب التنفيذي للرابطة، إضافة إلى مجلة توثيقية لأهم المداخلات والشهادات التي أدلى بها مسؤولون وباحثون ومهتمون بالشأن الرياضي.

واختتمت أشغال الجمع بحفل تكريم قدمت خلاله شهادات اعتراف وتذكرات لصحافيين ومصورين ساهموا في إغناء المشهد الإعلامي الرياضي وهم خالد السعيدي (لوماتان) ونور الدين بلحسين (رسالة الأمة) ورضوان خمالي (العلم) ووفاء نصر (الإذاعة الوطنية) ورشيد الزبوري (موقع الأسود) وبوجمعة الزيدي (وكالة المغرب العربي للأنباء) ومصطفى بورقادي ومصطفى الشرقاوي.