شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: نطالب بموقف دولي موحد لوقف التدخلات الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية تؤيد الحل السياسي للأزمة اليمنية، محملا ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الوضع القائم في اليمن.

وأشاد الملك سلمان، خلال كلمته بالقمة العربية الأوربية، المنعقدة بشرم الشيخ، بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، معربا عن أمانيه بأن تسهم القمة في تعزيز علاقات الطرفين في جميع المجالات، وثمن الجهود الأوروبية لحل عادل للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن المملكة تدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد، مشددا على أن دعم إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية يتطلب موقفا دوليا موحدا.