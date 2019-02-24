شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إغلاق عقبة «ضلع» 3 ساعات يومياً للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

بدأ فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، صباح اليوم الأحد، إغلاق عقبة ضلع جزئياً بشكل يومي عدا الخميس والجمعة والسبت.

جاء ذلك بعد موافقة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور مدير إدارة المرور العقيد يحيى بن إبراهيم مصبح، وفريق العمل بالموقع، حيث تواجد رجال الأمن وفرق الصيانة بكثافة؛ لمباشرة مهامهم والقيام بالأعمال المستهدفة من وراء الإغلاق.

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كما أعلن فرع الوزارة أن الإغلاق سوف يكون من الساعة ٨:٣٠ صباحاً وحتى الساعة ١١:٣٠ صباحاً؛ وذلك من أجل إنجاز بعض أعمال الصيانة بالطريق، حيث يهدف هذا الإغلاق الجزئي لتكثيف الجهود من أجل إنجاز الأعمال بسرعة تسهم في عودة الحالة المرورية لطبيعتها، داعياً في الوقت ذاته إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتوجه للطرق البديلة.