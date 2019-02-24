هاري وميجان في المغرب بآخر رحلة رسمية قبل ولادة طفلهما

وصل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، مساء السبت، إلى الدار البيضاء بالمغرب في آخر رحلة رسمية لهما إلى الخارج قبل ولادة طفلهما المرتقبة في الربيع، وفقا للعين الإخبارية.

وتم اعتماد "آلية طبية" خاصة لمواكبة الأنشطة المختلفة للممثلة الأمريكية السابقة في إحدى بلدات الأطلس الجبلية، صباح الأحد، ثمّ في العاصمة المغربية، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على ترتيبات الزيارة.

وقبل وصول دوق ودوقة ساسكس، حرصت مصادر دبلوماسية محلية على التشديد على أن المغرب تعد "مركز استقرار في أفريقيا الشمالية".

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وينوي هاري وميجان مناقشة مسائل متعدّدة خلال زيارتهما، من قبيل وضع المرأة في المغرب وتعليم الفتيات وإدماج ذوي الهمم في المجتمع، وفق ما جاء في البرنامج الرسمي لهذه الفعاليات الذي تضمّن أيضا جلسة طهو وأخرى للتزّين بالحنّاء.

وقال السفير البريطاني في المغرب توماس رايلي في مقابلة مع محطة "2 إم" إن زيارة دوق ودوقة ساسكس "تندرج في سياق تعزيز التعاون المغربي البريطاني والنهوض بالتربية والمساواة بين الجنسين من خلال زيارات لمؤسسات مدرسية ولقاءات مع شباب".

ومن المقرر أن يغادر هاري وميجان المغرب، صباح الثلاثاء، بعد لقاء مع أفراد من العائلة الملكية بعد ظهر الإثنين في الرباط.