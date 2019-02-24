أبل تطرح هواتف آيفون تدعم تقنية 5G في 2020

تتخلف شركة أبل Apple الأمريكية عن مواكبة سباق طرح الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس "5G" المستعر بين الشركات المنافسة، التي بدأت بالفعل في طرح هواتفها الذكية المتمتعة بتقنية الجيل الخامس 5G في الأسواق بالفعل، وفقا للعين الإخبارية.

وأرجع موقع mashable.com، المهتم بأخبار التكنولوجيا، سبب تأخر أبل في طرح الأجيال الجديدة من هواتف آيفون iPhone الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G حتى عام 2020، إلى عدم انتهاء شركة إنتل "Intel" من تزويد هواتف آيفون بالمعالجات الداعمة لهذه التقنية حتى الآن.

وقلل محللون من التأثير العكسي لعدم لحاق أبل "Apple" بركب سباق الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس "5G"، خاصة أن الأجيال الأولى من الهواتف الداعمة لتلك التقنية الجديدة لن تقدم كثيرا من التطور والاختلاف، كما يتوقع المستهلكون العاديون مقارنة بالجيل الثاني المستقبلي من الهواتف الذكية الداعمة للجيل المطور لتقنية الجيل الخامس "5G".

وأوضح محللون أن الأخطاء التي من الوارد حدوثها بدرجة كبيرة للغاية بالنسبة للجيل الأول من الهواتف الداعمة لتقنية الجيل الخامس "5G"، سوف تكون فرصة كبيرة أمام شركة أبل لتجنب تلك السقطات والتعلم من أخطاء المنافسين؛ لإنتاج هواتف ذكية تدعم تقنية الجيل الخامس "5G" بشكل مثالي.

يذكر أن شركة أبل "Apple" الأمريكية انفصلت عن الشراكة التي جمعتها بشركة المعالجات الرائدة كوالكوم "Qualcomm"، التي تزود العديد من أنواع الهواتف الذكية بالمعالجات الداعمة لتقنية الجيل الخامس "5G" حاليا.