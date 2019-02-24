شكرا لقرائتكم طلاب الدفعة الأولى الى فالبون زاروا ضريح الحريري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 19:28

زار وفد من طلاب الدفعة الأولى لـ"مؤسسة الحريري" الى فالبون في العام 1984، ضريح الرئيس رفيق الحريري ووضعوا اكليلا من الزهر، وقرأوا الفاتحة عن روحه. وألقى عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" عبد الستار الأيوبي كلمة باسم الوفد، تحدث فيها عن "أعمال وانجازات الرئيس الشهيد"، وقال: "جئنا لنعلن باسم الطلاب الذين أصبحوا اليوم مسؤولين في كل المواقع ومن أنجح رجالات الأعمال والمهن الانتماء والولاء لنهج الرئيس الحريري لصون الوطن ولاكمال مسيرة البناء والأعمال".



واعلن أن دفعة الطلاب الأولى قد قامت بزرع شجرة أرز في فالبون في الجنوب الفرنسي، في حضور شخصيات فرنسية، تخليدا لذكرى الشهيد الحريري وقد ضم الوفد آنذاك ستين خريجا.