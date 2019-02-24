دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

كشفت شركة هواوي قبل قليل خلال حدثها في كونجرس MWC 2019 عن هاتفها القابل للطي المدعم بتقنية الجيل الخامس مايت X 5G لتحلق بشركة سامسونج في هذا الركب التي سبق وكشفت هاتفها القابل للطي Galaxy Fold قبل أيام.

ويملك مايت X شاشة OLED بقياس 8 بوصة في حالة الفتح التام لكلي حافتي الهاتف بسمك 5.4 مم؛ في الوقت الذي يبلغ قياس الشاشة الأمامية في حالة الإغلاق 6.6 بوصة أما الخلفية فهي بقياس 6.38 بوصة وبسمك يبلغ 11مم في حالة الطي.

فيما يعمل الهاتف بمعالج كيرين 980 ويدعم تقنية الجيل الخامس بفضل مودم هواوي الخاص Balong 5000 والذي يوفر سرعة تحميل تصل 4.6 جيجا بايت حيث وصفته الشركة بأنه أسرع الهواتف العاملة بتقنية الجيل الخامس.

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فيما يحمل الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلة 128 جيجا بايت، وتبلغ سعة البطارية 4500 مللي أمبير، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع جداً بقوة 55 واط والذي يتيح شحن 85% من سعة البطارية خلال 30 دقيقة.

ويبدأ سعر الهاتف من 2299 يورو والذي سيكون متاح للمستهلكين خلال الفترة القادمة مع ملاحظة فرق السعر بينه وبين هاتف Galaxy Fold الذي يبدأ سعره من 1980 دولار.

التدوينة MWC19: هواوي تكشف عن هاتفها القابل للطي مايت X مع تقنية الخامس ظهرت أولاً على عالم التقنية.