دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Fitbit تقدم ساعة Versa Lite الحديثة بألوان جديدة تمامًا ظهر على التقنية بلا حدود.

قبل أسبوعين، تسربت عدة صور لساعة Versa الجديدة بواسطة موقع TechnoBuffalo، وعلى الرغم من أن مصدر هذه الصور كان متأكدًا تمامًا من أنها ساعة ذكية جديدة، إلا أن العديد قد ظن أنها مجرد إصدارات بألوان مختلفة من Fitbit Versa، نظرًا إلى أن التصميم هو نفسه.

ومع ذلك، فإن المسرب الشهير Evan Blass يعتقد أن أنها ساعة ذكية جديدة من Fitbit، حتى وإن كان تصميمها يشبه الإصدار الأصلي. فعلى ما يبدو، فإن Fitbit ستطلق على هذه الساعة اسم Versa Lite، مما يشير إلى أنها ستأتي بسعر أرخص.

والمتوقع أيضًا أن يفتقر الإصدار الجديد إلى بعض المواصفات والوظائف الموجودة بالإصدار الأصلي، بغض النظر عن التصميم، حيث أن تصميم Versa Lite يشبه تصميم الإصدار الأصلي تمامًا، ولكن مع ألوان جديدة بما في ذلك؛ الأزرق الفاتح والبنفسجي والوردي والفضي.

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جدير بالذكر أن ساعة Fitbit Versa تتوفر حاليًا في الولايات المتحدة بسعر 200 دولار باللون الأسود والرمادي والزهري الفاتح.

المصدر

هذا الموضوع Fitbit تقدم ساعة Versa Lite الحديثة بألوان جديدة تمامًا ظهر على التقنية بلا حدود.