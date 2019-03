دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الفائزون بجوائز VES AWARDS 2019 للمؤثرات البصرية

أسدل الستار عن الفائزين في حفل توزيع جوائز VES AWARDS 2019 في دورته الـ 17 والذي أقامته هيئة مجتمع المؤثرات البصرية في هوليوود Visual Effects Society لتكريم أفضل الأعمال في مجال المؤثرات والخدع البصرية عن عام ٢٠١٩.

الفائزون بجوائز VES AWARDS 2019 للمؤثرات البصرية وهنا نستعرض معكم لائحة الفائزين في حفل جوائز VES AWARDS 2019 : * تأثيرات بصرية بارزة في فيلم سينمائي:

الفائز: Avengers: Infinity War

Daniel DeLeeuw

Jen Underdahl

Kelly Port

Matt Aitken

Daniel Sudick * التأثيرات البصرية مساعدة في فيلم سينمائي واقعي:

الفائز: First Man

Paul Lambert

Kevin Elam

Tristan Myles

Ian Hunter

JD Schwalm * تأثيرات بصرية بارزة في فيلم متحرك

الفائز: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Joshua Beveridge

Christian Hejnal

Danny Dimian

Bret St. Clair * تأثيرات بصرية بارزة في حلقة تلفزيونية

الفائز: Lost in Space; Danger, Will Robinson

Jabbar Raisani

Terron Pratt

Niklas Jacobson

Joao Sita * تأثيرات بصرية مساعدة في حلقة تلفزيونية

الفائز: Tom Clancy’s Jack Ryan; Pilot

Erik Henry

Matt Robken

Bobo Skipper

Deak Ferrand

Pau Costa * تأثيرات بصرية بارزة في مشروع Realtime

الفائز: Age of Sail

John Kahrs

Kevin Dart

Cassidy Curtis

Theresa Latzko * تأثيرات بصرية بارزة في اعلان تجاري

الفائز: John Lewis; The Boy and the Piano

Kamen Markov

Philip Whalley

Anthony Bloor

Andy Steele تأثيرات بصرية بارزة في مشروع خاص بالمكان

الفائز: Childish Gambino’s Pharos

Keith Miller

Alejandro Crawford

Thelvin Cabezas

Jeremy Thompson إقرأ ايضاً | الاوسكار 2019 | قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار الحادي والتسعون * شخصية رسوم متحركة في فيلم سينمائي واقعي:

الفائز: Avengers: Infinity War; Thanos

Jan Philip Cramer

Darren Hendler

Paul Story

Sidney Kombo-Kintombo * شخصية متحركة في فيلم متحرك

الفائز: Spider-Man: Into the Spider-Verse; Miles Morales

Marcos Kang

Chad Belteau

Humberto Rosa

Julie Bernier Gosselin * شخصية متحركة رائعة في حلقة أو مشروع Realtime

الفائز: Lost in Space; Humanoid

Chad Shattuck

Paul Zeke

Julia Flanagan

Andrew McCartney * شخصية رسوم متحركة في اعلان تجاري

الفائز: Volkswagen; Born Confident; Bam

David Bryan

Chris Welsby

Fabian Frank

Chloe Dawe * بيئة محيطية متميزة في فيلم واقعي

الفائز: Ready Player One; The Shining, Overlook Hotel

Mert Yamak

Stanley Wong

Joana Garrido

Daniel Gagiu * بيئة متميزة في فيلم متحرك

الفائز: Spider-Man: Into the Spider-Verse; Graphic New York City

Terry Park

Bret St. Clair

Kimberly Liptrap

Dave Morehead * بيئة مبتكرة متميزة في حلقة أو مشروع تجاري أو مشروع Realtime

Lost in Space; Pilot; Impact Areahالفائز:

Philip Engström

Kenny Vähäkari

Jason Martin

Martin Bergquist * تصوير سينمائي افتراضي في مشروع

الفائز: Ready Player One; New York Race

Daniele Bigi

Edmund Kolloen

Mathieu Vig

Jean-Baptiste Noyau * افضل Model في مشروع او فيلم متحرك

الفائز: Mortal Engines; London

Matthew Sandoval

James Ogle

Nick Keller

Sam Tack * افضل محاكاة لمؤثرات في مشروع Photoreal

الفائز: Avengers: Infinity War; Titan

Gerardo Aguilera

Ashraf Ghoniem

Vasilis Pazionis

Hartwell Durfor * افضل محاكاة مؤثرات في فيلم متحرك

الفائز: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Ian Farnsworth

Pav Grochola

Simon Corbaux

Brian D. Casper * محاكاة رائعة لمؤثرات في حلقة أو مشروع تجاري أو مشروع Realtime

الفائز: Altered Carbon

Philipp Kratzer

Daniel Fernandez

Xavier Lestourneaud

Andrea Rosa * افضل Composting في فيلم

الفائز: Avengers: Infinity War; Titan

Sabine Laimer

Tim Walker

Tobias Wiesner

Massimo Pasquetti * افضل Composting في حلقة

الفائز: Lost in Space; Impact; Crash Site Rescue

David Wahlberg

Douglas Roshamn

Sofie Ljunggren

Fredrik Lönn * افضل Composting في اعلان تجاري

الفائز: Apple; Welcome Home

Michael Ralla

Steve Drew

Alejandro Villabon

Peter Timberlake * مؤثرات بصرية في مشروع طالب

الفائز: Terra Nova

Thomas Battistetti

Mélanie Geley

Mickael Le Mezo

Guillaume Hoarau

ما رأيك بهذه النتائج لجوائز VES AWARDS 2019 ؟

