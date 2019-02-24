اردوغان ينتقد السيسي بشأن الإعدامات في مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال اجتماع في سوتشي الروسية بتاريخ 14 شباط/فبراير 2019

انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشدة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بعد إعدام مصر تسعة أشخاص الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه يرفض التحدث مع "شخص مثله".

وقال اردوغان السبت في مقابلة مع القناتين التلفزيونيتين التركييتين "سي إن إن-تورك" و"كانال دي" "قتلوا تسعة أشخاص مؤخرا. هذا أمر لا يمكننا قبوله"، مشيرا إلى تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام الأربعاء بحق تسعة أشخاص أدينوا بقتل النائب العام المصري في 2015.

وقال اردوغان "بكل تأكيد، سيُقال لنا إن هذا قرار القضاء. لكن القضاء والانتخابات وكل هذه الأمور هناك بلا معنى. هناك نظام استبدادي، بل حتى شمولي".

وأضاف "أجيب الآن الأشخاص الذين يتساءلون عن السبب الذي يجعل طيب اردوغان لا يتكلم مع السيسي، لأن هناك وسطاء يأتون إلى هنا أحيانا، لكنني لن أتحدث إطلاقا مع شخص مثله".

والعلاقات شبه مجمدة بين مصر وتركيا منذ أطاح الجيش المصري، الذي كان آنذاك بقيادة السيسي، بحليف اردوغان الإسلامي الرئيس محمد مرسي في 2013.

وتحظر مصر حركة الإخوان المسلمين لكن أعضاء فيها فروا إلى تركيا.

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ودعا الرئيس التركي إلى الإفراج عن سجناء الإخوان المسلمين في مصر.

وقال "عليه أولا الإفراج عن جميع المسجونين بعفو عام. طالما أنه لم يطلق سراح هؤلاء فلن يكون بوسعنا التحدث مع السيسي".

وهاجم اردوغان الدول الغربية التي قال إنها "تمد السجاد الأحمر" للسيسي وتتجاهل الإعدامات الأخيرة في مصر.

وقال "أين الغرب؟ هل سمعتم له صوتا؟"

وأضاف "في المقابل، عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الموقوفين في بلدنا (تركيا)، يصرخون بأعلى صوتهم".

ودانت منظمة العفو الدولية تنفيذ حكم الاعدام. وقالت في بيان إن "إعدام أشخاص دينوا في محاكمات أثيرت حولها إدعاءات بالتعذيب لا يمثل عدالة، بل هو شاهد على الحجم الكبير للظلم في البلاد".